Серьезно болен уже давно, но "завтра" не умрет, – Буданов о состоянии Путина
Кремлевский диктатор Владимир Путин – серьезно болен с 2021 года. Он проходит лечение, в частности от онкологии.
В публичном пространстве появляются не менее 3 двойников российского президента. Об этом в интервью ISLND TV заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает 24 канал.
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Путин не умрет "завтра"
Буданов отметил, что еще в 2021 году подтверждал информацию о том, что Путин очень больной, в частности раком. Он проходит серьезное лечение.
Однако кремлевский диктатор "не умрет завтра", ведь для поддержки его жизни применяют качественные материалы и привлекают лучших специалистов со всего мира.
То, что появлявшийся человек, настоящая личность Путина, был очень серьезно болен еще в 2021 году – просто факт. Что было дальше – давайте немного дождемся, думаю, со временем история все расставит на свои места,
– заметил глава ГУР.
По его словам, во временно оккупированный Мариуполь приезжал не Путин, а один из его двойников. Еще один двойник российского президента смотрел на парад в Москве.
"Есть физиономические особенности, уникальные у каждого человека... Это разные люди. Невооруженным глазом видно, просто разные уши... Есть как минимум три человека, которые периодически появляются. У них привычки разные, несколько отличается рост, а на крупных планах все это, в принципе, видно", – подытожил Буданов.
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Путинский режим слабеет: коротко
- Российский оппозиционер Валерий Соловей недавно рассказал, что у кремлевского диктатора Владимира Путина серьезные проблемы со здоровьем, которые уже не уладить. Российская элита выступает за то, чтобы их президент из-за ухудшения своего состояния самостоятельно подал в отставку.
- Еще в мае 2022 года глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сообщал, что у Путина одновременно обнаружили несколько заболеваний, одно из которых – онкология.
- Российского диктатора могут устранить после успехов украинских защитников на фронте. Когда российская элита поймет, что все идет к катастрофе, они попытаются что-нибудь сделать.