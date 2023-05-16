Серйозно хворий вже давно, але "завтра" не помре, – Буданов про стан Путіна
Кремлівський диктатор Владімір Путін – серйозно хворий ще з 2021 року. Він проходить лікування, зокрема від онкології.
У публічному просторі з'являються щонайменше 3 двійники російського президента. Про це в інтерв'ю ISLND TV заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє 24 Канал.
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Путін не помре "завтра"
Буданов зазначив, що ще у 2021 році підтверджував інформацію про те, що Путін – дуже хворий, зокрема на рак. Він проходить серйозне лікування.
Однак кремлівський диктатор "не помре завтра", адже для підтримки його життя застосовують найякісніші матеріали та залучають найкращих фахівців з усього світу.
Те, що та людина, яка з'являлася, справжня особистість Путіна, була дуже серйозно хвора ще 2021 року – просто факт. Що було далі – давайте трохи дочекаємось, гадаю, згодом історія все розставить на свої місця,
– зауважив голова ГУР.
За його словами, в тимчасово окупований Маріуполь приїжджав не Путін, а один із його двійників. Ще один двійник російського президента дивився на парад у Москві.
"Є фізіономічні особливості, унікальні в кожної людини... Це різні люди. Неозброєним оком видно, просто різні вуха... Є щонайменше троє людей, які періодично з'являються. У них звички різні, дещо відрізняється зріст, а на великих планах все це, в принципі, видно", – підсумував Буданов.
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Путінський режим слабшає: коротко
- Російський опозиціонер Валерій Соловей нещодавно розповів, що кремлівський диктатор Владімір Путін має серйозні проблеми зі здоров'ям, які вже не владнати. Російська еліта виступає за те, щоб їхній президент через погіршення свого стану самостійно подав у відставку.
- Ще в травні 2022 року очільник військової розвідки України Кирило Буданов повідомляв, що в Путіна одночасно виявили кілька захворювань, одне з яких – онкологія.
- Російського диктатора можуть усунути після подальших успіхів українських захисників на фронті. Коли російська еліта зрозуміє, що все йде до катастрофи, вони спробують щось зробити.