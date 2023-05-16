Серйозно хворий вже давно, але "завтра" не помре, – Буданов про стан Путіна

Кремлівський диктатор Владімір Путін – серйозно хворий ще з 2021 року. Він проходить лікування, зокрема від онкології.

У публічному просторі з'являються щонайменше 3 двійники російського президента. Про це в інтерв'ю ISLND TV заявив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, повідомляє 24 Канал.

Цікаво Зміни відбудуться швидко: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка

Путін не помре "завтра"

Буданов зазначив, що ще у 2021 році підтверджував інформацію про те, що Путін – дуже хворий, зокрема на рак. Він проходить серйозне лікування.

Однак кремлівський диктатор "не помре завтра", адже для підтримки його життя застосовують найякісніші матеріали та залучають найкращих фахівців з усього світу.

Те, що та людина, яка з'являлася, справжня особистість Путіна, була дуже серйозно хвора ще 2021 року – просто факт. Що було далі – давайте трохи дочекаємось, гадаю, згодом історія все розставить на свої місця,

– зауважив голова ГУР.

За його словами, в тимчасово окупований Маріуполь приїжджав не Путін, а один із його двійників. Ще один двійник російського президента дивився на парад у Москві.

"Є фізіономічні особливості, унікальні в кожної людини... Це різні люди. Неозброєним оком видно, просто різні вуха... Є щонайменше троє людей, які періодично з'являються. У них звички різні, дещо відрізняється зріст, а на великих планах все це, в принципі, видно", – підсумував Буданов.

Варто прочитати Кремль залучив все, що міг, – Буданов розповів, скільки росіян воюють в Україні

Путінський режим слабшає: коротко