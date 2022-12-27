"Моя прелесть": сеть взорвалась мемами о Сауроне-Путине и Голуме-Лукашенко

Путин подарил главам стран СНГ новогодние кольца с символикой содружества. В общей сложности для этого действа изготовили из металла 9 колец.

На фото и видео видно, что кольца с символикой СНГ сделаны из металла, похожего на белое и желтое золото. Украинцы сразу провели аналогию с "Властелином колец", а 24 канал собрал самые крутые мемы в кучу.

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Кому Путин подарил перстни

Одно кольцо Путин оставил себе. Такие же подарки получили президенты:

Азербайджана – Ильхам Алиев,

Казахстана – Касим-Жомарт Токаев,

Киргизии – Садыр Жапаров,

Таджикистана – Эмомали Рахмон,

Туркмении – Сердар Бердымухамедов,

Узбекистана – Шавкат Мирзиеев.

Беларуси – Александр Лукашенко.

А также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Единственным, кто надел кольцо сразу на палец, был Лукашенко. Поэтому украинцы сразу сравнили его с Голумом, очень любящим своею прееелеееесть.

Не удивительно, что украинцы сразу провели параллель между выходкой Путина и легендарной фэнтези-сагой Джона Р.Р. Толкиена "Властелин колец". Поскольку Черный властитель Саурон с помощью колец власти пытался подчинить людей своей воле.

Интересно, знал ли Путин о том, что Россию уже не первый год сравнивают с Мордором, а его войско – с орками. Хотя на самом деле "мировая диаспора орков" в начале полномасштабного вторжения записала видеообращение и попросила не называть так россиян, ведь настоящие орки "не будут целиться в женщин и детей, воровать стиральные машинки и гадить на ковры".

Назгулы – 9 владык, порабощенных Перстнем Всемогущества и служивших Саурону.

В общем, Путин появился в двух ипостасях – Саурона и Голума. Хотя Лукашенко на эту роль подходит больше, фотожабы с Путиным мы обойти не могли.

Но свет победит тьму. Армия украинских воинов положит конец правлению Саурона Путина. СБУ и Госпогранслужба постоянно наблюдают за Всевидящим глазом, чтобы нанести последний удар, когда враг не будет к этому готов.

А это видео из будущего от пограничников настолько прекрасно, что его можно смотреть вечно.

Также возникает вопрос. Если Путин – Саурон, то Зеленский – Фродо, который уничтожит Кольцо Всевластия?