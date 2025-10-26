Экс-глава МИД сказал, кто сорвал встречу Трампа с Путиным

Встреча Трампа с Путиным в Будапеште прежде всего была нужна Кремлю. Россия стремилась использовать ее, чтобы выиграть время и продолжить войну.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в эфире 24 Канала объяснил, что Москва пыталась "упаковать" переговоры в общие фразы без конкретики. Но после объявления санкций Трампом ситуация для России стала критической, ведь ее финансовые резервы могут иссякнуть уже в ближайшие месяцы.

Смотрите также Могут готовить серьезную атаку, – полковник ВСУ в запасе об уничтожении ГУР российской РЛС "Небо"

Кто сорвал встречу Трампа с Путиным?

Россия стремилась использовать запланированную встречу, чтобы получить политическое пространство и уменьшить давление санкций. Однако после объявления новых ограничений со стороны Дональда Трампа эти планы потеряли смысл. Кремль рассчитывал, что переговоры помогут выиграть время и создать видимость диалога, но они сорвались после изменения позиции Вашингтона.

Путин продолжал разыгрывать Трампа только для того, чтобы иметь возможность вести войну дальше,

– объяснил Владимир Огрызко.

Бывший министр отметил, что после решений Трампа ситуация для Москвы стала критической. Санкции задели главные источники доходов России, а это означает, что удерживать войну в нынешнем формате ей будет все труднее.

Санкции Трампа ударили по экономике России

По словам Огрызко, последствия американских санкций для Кремля могут стать разрушительными. После заявлений Дональда Трампа российская экономика начала терять поддержку ключевых партнеров, в частности Китая и Индии. Их государственные и частные компании сворачивали сотрудничество, опасаясь попасть под вторичные ограничения.

Китайские государственные компании уже начали "складывать ушки ближе к головке", а индийские – сложили окончательно,

– подчеркнул дипломат.

Вместе эти две страны обеспечивают до 88% российского нефтяного экспорта, который формирует треть бюджета государства. Поэтому Москва сталкивается с огромным дефицитом средств и рискует потерять способность финансировать войну уже в ближайшие месяцы.

Когда санкции могут отправить Россию "на дно"?

Финансовая подушка России стремительно тает. В Фонде национального благосостояния осталось около 50 миллиардов долларов ликвидных активов, которых хватит лишь, чтобы закрыть бюджетную дыру до начала следующего года. После этого у Кремля останутся лишь незначительные резервы.

Это то, что будет сожжено в течение трех – четырех месяцев максимум,

– сказал Владимир Огрызко.

Он добавил, что хотя Россия имеет значительные золотые запасы, продать их будет сложно. Новые санкции могут заблокировать любые операции с золотом, что фактически лишит Москву последнего источника финансирования войны.

США и ЕС согласовали новые санкции против российского энергосектора