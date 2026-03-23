Процесс уже пошел: чем Путин разозлил верхушку Кремля и к чему там готовятся

В верхушке российской власти все больше недовольных действиями Владимира Путина относительно войны с Украиной. Осознавая опасность, глава Кремля в последнее время начал применять различные методы, чтобы уберечь себя.

Определенное раздражение есть не только внутри российской системы, но и также среди населения. Специально для 24 Канала эксперты раскрыли, какая серьезная угроза нависла над Путиным и как он пытается защититься.

Читайте также Россияне выводят деньги из банков: почему в Кремле просят рассчитываться наличными

На что указывают последние действия Путина?

Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев отметил, что в Москве и в целом по России впервые за четыре года с начала полномасштабного вторжения в Украину ощущается невероятная напряженность. Нечто подобное было только во время печально известного бунта Евгения Пригожина в 2023 году.

По его мнению, нынешнее поведение российского режима похоже на действия иранского. То есть он почувствовал угрозу собственной безопасности и существованию и пытается любым способом защититься. Однако пока сложно понять, что на самом деле происходит внутри кремлевской верхушки.

Возможно, какой-то раскол, а может реально начались какие-то активные действия внешних сил по условному свержению Владимира Путина. Потому что слишком активно защищается российская власть,

– подчеркнул Ширяев.

В то же время он считает провокацией заявление, которое написал блогер Илья Ремесло. Очевидно, что это сообщение было одобрено сверху. Такими нестандартными решениями политтехнологи хотят снять напряжение, устранить опасность.

Кстати! Ранее Илья Ремесло был последовательным сторонником Владимира Путина, однако 17 марта вдруг раскритиковал главу Кремля. Он назвал "пять причин, по которым перестал поддерживать Владимира Путина". Среди них, в частности, длительное президентство Путина, которое свидетельствует, что тот "не уважает" своих избирателей.

Также экономический обозреватель вспомнил пропагандиста Владимира Соловьева, который начал выражать недовольство российской экономикой. И все это накладывается на ограничение доступа к интернету и мобильной связи.

Нет ни одной положительной новости. На фронте также все замерло, продолжается отступление россиян на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Системы власти и экономики сейчас затрещали по швам,

– сказал экономический обозреватель.

Поэтому, добавил он, не исключено, что кто-то извне пытается влиять на Россию, а Кремль пытается этому противодействовать.

От чего пытается защититься Путин: смотрите видео

Какая серьезная угроза нависла над Путиным?

Политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман считает, что желание Путина продолжать войну вызывает раздор среди политической верхушки. Они хотят хорошей жизни, а Путин взамен направляет деньги на войну. Да и те уже заканчиваются.

По его словам, Дональд Трамп открыл для России окно возможностей, чтобы выйти из войны. И это было бы ей выгодно, потому что война требует больших затрат. Поэтому российские элиты рассчитывали на то, что действующий президент США снимет санкции, чтобы они могли вернуться к привычной роскошной жизни. Однако Путин этим не воспользовался.

Результат плачевный. Трамп им предложил, а Путин отказался. Окно возможностей заканчивается. Потому что Трамп – хромоногая утка. В ноябре выборы в Сенат. Тот подарок, который Трамп хочет сделать путинской верхушке, – остановить войну на выгодных для него условиях, другой президент не сделает,

– заявил Эйдман.

Ведь, заметил он, новый Конгресс может не позволить Трампу этого сделать. Вероятно, вместо этого он будет настаивать на активной помощи Украине.

"Если представители этой властной верхушки сейчас, грубо говоря, не убьют Путина и не сговорятся с Трампом, пока он еще достаточно силен, – потом уже будет поздно", – считает Эйдман.

Окно возможностей для них может закрыться в конце 2026 года. И это их очень мотивирует. В то же время политолог не думает, что существует единый центр заговорщиков, который решает, как избавиться от Путина. Есть разные группы, которые действуют так, чтобы навредить его системе.

С разных концов эта так называемая оппозиция постепенно начинает "душить" режим и персонально Путина,

– сказал политолог.

И неслучайно блогер Илья Ремесло именно сейчас сделал свое резонансное сообщение – его выпустили, чтобы "прокачивать" в z-среде антипутинские месседжи. То есть, резюмировал Эйдман, создавая ручных марионеток, эта часть верхушки Кремля готовится к постпутинскому будущему.

Что в верхушке Кремля задумали против Путина: смотрите видео

Как Путин пытается защититься?

Игорь Эйдман напомнил, что Путин любит говорить о том, что когда крысу загоняют в угол – она может наброситься. Вероятно, глава Кремля сейчас чувствует себя крысой, которую загнали в угол.

Путин считает, что единственный способ сохранить себя, гарантировать собственную безопасность – это сильнее шипеть, шерсть дыбом, зубы показывать, как будто так его не заденут,

– отметил Эйдман.

И именно таким образом, отметил политолог, глава Кремля пытается запугать весь мир. Также он считает, что любые уступки являются проявлением слабости, а это в свою очередь угрожает его безопасности. И только проявление силы в виде дикого шипения гарантирует безопасность.

То есть, добавил он, Путин такой дерзкий не потому, что смелый, а из-за того, что труслив и пытается защититься не так, как это делают цивилизованные люди, – с помощью договоров, компромиссов, а наглым агрессивным поведением.

Что происходит с Путиным сейчас?