Почему россияне массово переходят на наличные?

О том, как инфляция повлияла на поведение банковских потребителей, говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

В январе 2026 года россияне сняли с карточных и накопительных счетов более 19,7 миллиарда долларов. На депозиты вернули лишь 5,8 миллиардов. Так, чистый отток из банковской системы достиг 13,9 миллиарда долларов.

Заметьте! Такой показатель второй по масштабу после 2010 года. Первенство занимает 2022 год, когда россияне сняли со счетов 25,9 миллиардов долларов. Это период начала полномасштабной войны в Украине и введения санкций против Кремля.

В разведке объясняют негативную динамику на финансовом рынке такими факторами:

усиление контроля со стороны властей за финансовыми операциями;

перебои в работе интернет-инфраструктуры;

инфляция.

Из-за влияния последнего фактора россияне чаще решают тратить отложенные средства, чем ждать пока они обесценятся или потеряют покупательную способность.

Обратите внимание! С начала 2026 года каждому второму жителю России предлагали рассчитаться наличными. Каждый третий россиянин сталкивался с "предложением" неоднократно. В целом 18% граждан получают подобные "напоминания о наличных" регулярно.

В частности из-за повышения налогов на добавленную стоимость и пересмотр страховых взносов бизнес уходит в тень. Для банков тоже есть последствия – ограничение ресурсов для кредитования и увеличение зависимости от рефинансирования из Центробанка.

Ситуация на Ближнем Востоке тоже влияет на экономику Кремля. В частности дорожают логистика и импорт, что на фоне кризиса внутри России только углубляет инфляцию.

Что известно об экономике России?

Несмотря на регулярное замедление и рецессию, возникшие на фоне санкций против Москвы с началом войны в Украине, сейчас ситуация не такая однозначная.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке, хоть частично повлияет на инфляцию в России, однако имеет для страны и экономическую выгоду. Особенно после того, как США смягчили санкции. Немецкое издание Der Spiegel сообщает, что прибыль от продажи нефти, составит до 250 миллиардов долларов.

Такие деньги Россия может получить до сентября 2026 года. Дополнительные доходы в разы выше, чем Россия имела после энергокризиса 2022 года.

В то же время эксперты объясняют, что высокие цены на нефть и спрос на ресурс делают позиции Москвы на международном рынке крепче. Однако стоит учитывать, что полученные деньги идут на войну против Украины. Россия использует дополнительный доход для закрытия потребностей на фронте.

