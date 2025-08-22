Один из ключевых объектов России: Путин прибыл в Саров, где расположен Федеральный ядерный центр
- Владимир Путин посетил Саров в Нижегородской области, где расположен Федеральный ядерный центр России.
- Вместе с ним прибыли начальник генштаба Валерий Герасимов и глава "Росатома" Алексей Лихачев, а также другие.
Владимир Путин в пятницу, 22 августа, приехал в Саров Нижегородской области, где расположен Федеральный ядерный центр России.
В то же время вместе с ним туда прибыл ряд других российских чиновников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также Верит в "повторное падение Сайгона": в СНБО раскрыли замысел Путина в отношении Украины
Что известно о визите Путина в Саров?
Владимир Путин посетил закрытый город Саров в Нижегородской области, где расположен один из ключевых объектов ядерного оружейного комплекса России. Речь идет о российском федеральном ядерном центре.
С ним приехали начальник генштаба Валерий Герасимов, вице-премьер Алексей Мантуров, глава "Росатома" Алексей Лихачев, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и губернатор Глеб Никитин.
Путин приехал в Саров: смотрите видео
Обратите внимание. Именно в Сарове был центр по разработке советской ядерной бомбы. В то же время Саровский пустынский монастырь, на месте которого сейчас расположен город, был одним из самых популярных, культовых мест в российских "патриотических" кругах.
Из-за того что город закрыт, он не доступен для общего посещения, а его деятельность связана с обеспечением обороны страны. Также известно, что соответствующий научный центр России является частью "Росатома".
Что этому предшествовало?
Информируя о визите Владимира Путина в Саров, российские СМИ приводят недавнее заявление Дональда Трампа о том, что очень трудно, "если вообще возможно", выиграть войну, при этом не атакуя страну-захватчика.
По его словам, это как "великолепная спортивная команда", которая имеет фантастическую защиту, но ей не позволено играть в нападении. Поэтому, по его мнению, "нет никаких шансов на победу", и то же самое "касается Украины и России".