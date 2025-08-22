Володимир Путін у п'ятницю, 22 серпня, приїхав до Сарова Нижегородської області, де розташований Федеральний ядерний центр Росії.

Водночас разом з ним туди прибула низка інших російських високопосадовців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про візит Путіна до Сарова?

Володимир Путін відвідав закрите місто Саров у Нижегородській області, де розташований один із ключових об'єктів ядерного збройового комплексу Росії. Ідеться про російський федеральний ядерний центр.

З ним приїхали начальник генштабу Валерій Герасимов, віцепрем'єр Олексій Мантуров, голова "Росатому" Олексій Лихачов, перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко та губернатор Гліб Нікітін.

Путін приїхав у Саров: дивіться відео

Зверніть увагу. Саме у Сарові був центр із розробки радянської ядерної бомби. Водночас Саровський пустинський монастир, на місці якого зараз розташоване місто, був одним із найпопулярніших, культових місць у російських "патріотичних" колах.

Через те що місто закрите, воно не доступне для загального відвідування, а його діяльність пов'язана із забезпеченням оборони країни. Також відомо, що відповідний науковий центр Росії є частиною "Росатому".

Що цьому передувало?