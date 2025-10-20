Владимир Путин во второй раз повторил требование для прекращения войны –Украина должна сдать ему Донбасс. В свою очередь диктатор якобы готов к уступкам по другим частично оккупированным украинским территориям.

Передача Донецкой области России создала бы условия, при которых Кремль мог бы возобновить агрессию против Украины с более выгодных позиций в любой выбранный момент, передает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны.

Зачем Путину нужен Донбасс?

Донецкая область охватывает так называемый фортификационный пояс – главную оборонительную линию Украины в регионе, созданную еще в 2014 году. Эта линия превращена в мощный логистический и промышленно-оборонный центр. Российские войска пока не имеют возможностей быстро обойти или прорвать этот укрепленный пояс. При нынешних темпах наступления им понадобились бы годы, чтобы его захватить.

Если Украина согласится передать Донецкую область, российские силы избегут затяжных и кровавых боев и получат возможность продолжить наступление вглубь территории Украины с новых выгодных позиций. Оттуда россияне будут иметь плацдарм для атак на восток Днепропетровской и Запорожской областей или на юг Харьковской – регионы, значительно менее укреплены, чем донецкий оборонительный пояс.

Такое отступление Украины также создало бы выгодные условия для российского наступления через реку Оскол на востоке Харьковщины в направлении Изюма.

Если Киев согласится "сдать" Донбасс, Россия сможет выбирать, где именно продолжить наступление – тем более, если не будет никакой гарантии, что она действительно остановит войну.

Аналитики также не видят признаков того, что Владимир Путин действительно готов уступить частично оккупированные территории Запорожской и Херсонской области в обмен на всю Донецкую область. Российские чиновники пытаются убедить внутреннюю аудиторию, что Кремль не отказывается от своих территориальных претензий, а сообщения Запада о якобы "сдаче территорий" территорий на юге – преувеличение.

Один из российских военных блогеров назвал сообщение о предложении Путина "обменять территории "полной чушью", отметив, что нет никакой причины добровольно отдавать "удобную оборонительную линию" по Днепру и сухопутный коридор в оккупированный Крым в обмен на остатки неоккупированной Донецкой области.

Что известно о предложении Путина "обменять территории"?