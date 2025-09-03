За более чем 3 года полномасштабной войны в Украине Россия достигла более 1 миллиона убитых и раненых среди своих военных, тратя деньги на ведение войны.

Соответствующее заявление вечером в среду, 3 сентября, обнародовал спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию в соцсети Х.

Реакция Украины на заявление Путина

Украинский чиновник, реагируя на заявление Владимира Путина, подвел итоги по российским достижениям в войне с момента полномасштабного вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года. Москва понесла серьезные потери.

Более 1 миллиона убитых и раненых российских солдат; 1% захваченной украинской территории за последние 1000 дней, причем только 0,3% во время "летнего наступления"; Россия захватила 4 украинских административных центра в 2014 году, тогда как Украина сохранила контроль над 23; эта цифра остается неизменной и сегодня, после 3,5 лет полномасштабного вторжения,

– написал он.

Кроме того, Георгий Тихий отметил, что Россия тратит 1 миллиард долларов ежедневно на бессмысленную войну против Украины, в то время, как российская социальная инфраструктура развалена, а экономика разрушается. Поэтому, он привел три вывода.

"Россия не выигрывает, а Украина не проигрывает; российские матери и производители "Лад" - две реальные целевые аудитории заявления Путина; давление на Россию должно быть серьезно усилено, чтобы заставить Москву серьезно отнестись к мирному процессу, как заявил сегодня министр иностранных дел Андрей Сибига", – добавил спикер.

Отметим, речь идет о заявлении, в котором украинский министр прокомментировал заявление Путина о якобы готовности встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским в Москве, отметив неприемлемые условия.

О каком заявлении Путина идет речь?