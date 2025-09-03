За понад 3 роки повномасштабної війни в Україні Росія досягла понад 1 мільйон убитих та поранених серед своїх військових, витрачаючи гроші на ведення війни.

Відповідну заяву ввечері у середу, 3 вересня, оприлюднив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його публікацію у соцмережі Х.

Дивіться також Україна відреагувала на пропозицію Путіна зустрітися із Зеленським у Москві

Реакція України на заяву Путіна

Український посадовець, реагуючи на заяву Володимира Путіна, підбив підсумки щодо російських здобутків у війні з моменту повномасштабного вторгнення на територію України у лютому 2022 року. Москва зазнала серйозних втрат.

Понад 1 мільйон убитих і поранених російських солдатів; 1% захопленої української території за останні 1000 днів, причому лише 0,3% під час "літнього наступу"; Росія захопила 4 українські адміністративні центри у 2014 році, тоді як Україна зберегла контроль над 23; ця цифра залишається незмінною і сьогодні, після 3,5 років повномасштабного вторгнення,

– написав він.

Крім того, Георгій Тихий наголосив, що Росія витрачає 1 мільярд доларів щодня на безглузду війну проти України, в той час, як російська соціальна інфраструктура розвалена, а економіка руйнується. Тому, він навів три висновки.

"Росія не виграє, а Україна не програє; російські матері та виробники "Лад" - дві реальні цільові аудиторії заяви Путіна; тиск на Росію має бути серйозно посилений, щоб змусити Москву серйозно поставитися до мирного процесу, як заявив сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга", – додав речник.

Зазначимо, ідеться про заяву, в якій український міністр прокоментував заяву Путіна про начебто готовність зустрітися з українським президентом Володимиром Зеленським у Москві, наголосивши на неприйнятних умовах.

Про яку заяву Путіна йдеться?