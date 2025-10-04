Владимир Путин, выступая 2 октября на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, сделал несколько примечательных заявлений. Они были направлены к американской аудитории.

Политолог-американистка Александра Филипенко в эфире 24 Канала обратила внимание на слова главы Кремля, которые он адресовал непосредственно Дональду Трампу. Также украинские дроны атаковали город Сочи в России 2 октября именно тогда, когда там находился Путин.

К теме "Спите спокойно": Путин заявил, что Россия не будет нападать на НАТО, но сразу же пригрозил

Какие слова Путина получили наибольшую огласку среди части американцев?

Филипенко отметила, что Путин ничего нового не сказал во время выступления на Валдае. Все это уже все слышали много раз.

Однако у него было желание еще раз понравиться Дональду Трампу, сказать ему приятные слова. Он еще раз подчеркнул, что если бы Трамп был президентом, то война в Украине якобы не началась. Хотя он уже был президент целый срок с 2016 по 2020 года, и война уже продолжалась,

– отметила американистка.

Путин делает эти заявления для того, чтобы Трампу их потом распечатали и показали, ведь он не будет смотреть его выступление на Валдае.

На Дональда Трампа это влияет и это работает,

– подчеркнула она.

В то же время она объяснила, какие слова Путина получили наибольшую огласку. И это не заявления о дальнобойном оружии, которое США могут предоставить Киеву, не об Украине, Европе и ни о чем другом.

На канале Fox News, консервативном медиа, все цитировали слова Путина о Чарли Кирке. Именно на них там обратили внимание. Вот как хитро и настойчиво и, очевидно, с подачи Кирилла Дмитриева это все делается,

– отметила Александра Филипенко.

Хотя европейская аудитория не отреагировала на эти заявления Путина. А американцы – христиане, евангелисты, на которых опирается Республиканская партия – услышали их. По ее словам, это все делается именно для них.

Обратите внимание! Путин в своем выступлении на Валдае выразил соболезнования семье Чарли Кирка – американского политического активиста и сторонника Дональда Трампа. Он назвал его "защитником традиционных ценностей" и считает убийство 31-летнего Кирка, которое произошло 10 сентября, "отвратительным злодеянием", которое до того все видели фактически в прямом эфире.

Путин пытается, по ее мнению, прорваться к американцам и показать им себя великим сторонником христианства. И частично этот месседж доходит до ушей американцев.

Однако, как отметила американистка, канал Fox News осветил заявления Путина не однобоко. Журналисты цитировали его, а потом рассказали об ударах по Украине, которые наносит Россия.

Они, по ее словам, напомнили американцам, которые живут в таких теплых частях США как Калифорния и Майами, что удары по инфраструктуре Украины могут привести к тому, что наступившая зима,, будет еще холоднее для большого количества украинцев.

Что еще сказал Путин на Валдае?