Володимир Путін, виступаючи 2 жовтня на пленарній сесії Міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Сочі, зробив декілька примітних заяв. Вони були спрямовані до американської аудиторії.

Політолог-американістка Олександра Філіпенко в ефірі 24 Каналу звернула увагу на слова очільника Кремля, які він адресував безпосередньо Дональду Трампу. Також українські дрони атакували місто Сочі в Росії 2 жовтня саме тоді, коли там перебував Путін.

Які словам Путіна набули найбільшого розголосу серед частини американців?

Філіпенко наголосила, що Путін нічого нового не сказав під час виступу на Валдаї. Все це вже всі чули багато разів.

Проте у нього було бажання ще раз сподобатися Дональду Трампу, сказати йому приємні слова. Він ще раз наголосив, що якби Трамп був президентом, то війна в Україні нібито не розпочалась. Хоча Трамп вже був президент цілий термін з 2016 по 2020 року, і війна вже тривала,

– зауважила американістка.

Путін робить ці заяви для того, щоб Трампу їх потім роздрукували та показали, адже він не буде дивитися його виступ на Валдаї.

На Дональда Трампа це впливає і це працює,

– підкреслила вона.

Водночас вона пояснила, які слова Путіна набули найбільшого розголосу. І це не заяви про далекобійну зброю, яку США можуть надати Києву, не про Україну, Європу і ні про що інше.

На каналі Fox News, консервативному медіа, всі цитували слова Путіна про Чарлі Кірка. Саме на них там звернули увагу. Ось як хитро та наполегливо і, очевидно, з подачі Кирила Дмитрієва це все робиться,

– відзначила Олександра Філіпенко.

Хоча європейська аудиторія не відреагувала на ці заяви Путіна. А американці – християни, євангелісти, на яких спирається Республіканська партія – почули їх. За її словами, це все робиться саме для них.

Зверніть увагу! Путін у своєму виступі на Валдаї висловив співчуття родині Чарлі Кірка – американського політичного активіста та прибічника Дональда Трампа. Він назвав його "захисником традиційних цінностей" та вважає вбивство 31-річного Кірка, яке сталося 10 вересня, "огидним злодіянням", яке до того ж всі бачили фактично у прямому ефірі.

Путін намагається, на її думку, прорватися до американців і показати їм себе великим прибічником християнства. І частково цей меседж доходить до їхніх вух.

Проте, як наголосила американістка, канал Fox News висвітлив заяви Путіна не однобоко. Журналісти цитували його, а потім розповіли про удари по Україні, які завдає Росія.

Вони, за її словами, нагадали американцям, які живуть у таких теплих частинах США як Каліфорнія та Маямі, що удари по інфраструктурі України можуть призвести до того, що зима, що наступить, буде ще холоднішою для великої кількості українців.

Що ще сказав Путін на Валдаї?