Это у Путина все пропало, – военный разнес заявления диктатора о фронте

Путин заявил о том, что якобы в Купянске и Покровске военные ВСУ оказались у россиян в окружении и пригласил СМИ увидеть это собственными глазами. Ситуация в частности на Покровском направлении действительно сложная. Российский диктатор беспощадно бросает в штурмы своих солдат. Враг там несет огромные потери.

Об этом в эфире 24 Канала отметил офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, добавив, что сейчас российское командование гонит в атаки свои одноразовые "мясные" группы, которые имеют разный уровень подготовки.

Какая тактика врага на Покровском направлении?

Офицер рассказал, что со стороны России к штурмам привлечены как наскоро собранные наемники, которых на полигоне готовили 2 – 4 недели, так и относительно профессиональные кадровые бойцы. Российское командование их посылает штурмовать, пугая физическими наказаниями и расстрелами. По словам Назаренко, они сами не знают, куда идут.

"Мы можем констатировать, что на Покровском направлении к нашим Силам обороны довольно много оккупантов, которые понимают на что их отправили, сдаются в плен. Для Путина они дешевое пушечное "мясо". Он думает, чем больше его ложь, тем больше в это верят. Но время изменилось, люди различают где правда, а где – нет", – подчеркнул Назаренко.

Он предположил, что российский диктатор сегодня живет в иллюзиях и не понимает, что всех из тех, кого он посылает на окраины Покровска, туда просто не доходят, с ними нет связи, в большинстве случаев они или уничтожаются, или сдаются в плен ВСУ.

Он наверняка не владеет реальной ситуацией. На самом деле это у Путина все пропало. Потому что это в его армии более миллиона потерь. Наши пилоты БпЛА, артиллеристы, пехотинцы, минометчики, танкисты перемалывают десятками штурмовые группы орков. Российский диктатор посылает их чуть ли не конвейером в атаки,

– подчеркнул офицер.

Ситуация вокруг города Покровск: смотрите на карте

В Купянске и Покровске, как заметил Назаренко, тактика врага примерно похожа – это проведение "мясных" регулярных атак. Однако, по его словам, они немного отличаются от тех, что были под Бахмутом.

Тогда оккупант просто шли по посадкам, а сейчас двигаются малые группы до 2 – 5 человек от блиндажа к блиндажу. Летом оккупантам маскироваться помогали деревья, потому что были зеленые, а на полях – высокая трава. Сейчас, когда наступила осень – спрятаться и двигаться по открытой местности им сложнее.

