Путин заявил что у него с Трампом якобы есть "понимание" относительно завершения войны в Украине
- Владимир Путин заявил о "понимании" с президентом Дональдом Трампом относительно завершения войны в Украине.
- Диктатор отметил, что стороны еще должны доработать вопрос, оставаясь в рамках договоренностей Аляски.
Владимир Путин заявил, что у него с американским президентом Дональдом Трампом якобы есть "понимание" относительно завершения войны в Украине.
Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Душанбе по итогам визита в Таджикистан в пятницу, 10 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание "ТАСС".
Что заявил Путин относительно Трампа?
Владимир Путин в очередной раз высказался относительно мирного урегулирования войны в Украине, заявив о "понимании" с американской стороной.
В общем мы имеем понимание и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны России о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт причем мирными средствами. Это непростые вопросы,
– сказал он.
По его словам, стороны должны что-то доработать, однако отметил, что сам остается "на базе дискуссии", которая состоялась на Аляске. Отдельно он похвалил попытки Трампа закончить войну в Украине.
"Мы для себя здесь ничего не меняем, считаем, что нужно еще что-то доработать с обеих сторон, но в целом мы остаемся в рамках договоренностей Аляски", – резюмировал российский диктатор.
К слову, ранее замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что импульс к мирным усилиям по войне, который появился после встречи Путина и Трампа, оказался исчерпанным.
Что говорит Трамп о Путине?
- Недавно американский президент в очередной раз заявил, что разочарован Владимиром Путиным из-за неспособности договориться о завершении войны в Украине, и отметил большие потери из-за этого.
- Еще раньше президент США сравнил вооруженные силы оккупантов с "бумажным тигром" и заявил, что Украина может вернуть себе все свои территории. По его словам, Россия бесцельно воюет уже три с половиной года.
- Кроме того, Дональд Трамп считает, что Украина и Россия вскоре проведут мирные переговоры, и для этого, по его мнению, есть много причин. Он также заявил, что усиливает давление по соглашению вместе с НАТО.