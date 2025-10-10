Владимир Путин заявил, что у него с американским президентом Дональдом Трампом якобы есть "понимание" относительно завершения войны в Украине.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции в Душанбе по итогам визита в Таджикистан в пятницу, 10 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское издание "ТАСС".

Что заявил Путин относительно Трампа?

Владимир Путин в очередной раз высказался относительно мирного урегулирования войны в Украине, заявив о "понимании" с американской стороной.

В общем мы имеем понимание и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны России о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт причем мирными средствами. Это непростые вопросы,

– сказал он.

По его словам, стороны должны что-то доработать, однако отметил, что сам остается "на базе дискуссии", которая состоялась на Аляске. Отдельно он похвалил попытки Трампа закончить войну в Украине.

"Мы для себя здесь ничего не меняем, считаем, что нужно еще что-то доработать с обеих сторон, но в целом мы остаемся в рамках договоренностей Аляски", – резюмировал российский диктатор.

К слову, ранее замглавы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что импульс к мирным усилиям по войне, который появился после встречи Путина и Трампа, оказался исчерпанным.

Что говорит Трамп о Путине?