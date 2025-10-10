Володимир Путін заявив, що у нього з американським президентом Дональдом Трампом нібито є "розуміння" стосовно завершення війни в Україні.

Відповідну заяву він зробив під час пресконференції в Душанбе за підсумками візиту до Таджикистану у п'ятницю, 10 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання "ТАСС".

Що заявив Путін щодо Трампа?

Володимир Путін вкотре висловився стосовно мирного врегулювання війни в Україні, заявивши про "розуміння" з американською стороною.

Загалом ми маємо розуміння і з боку Сполучених Штатів, і з боку Росії про те, куди треба було б рухатися і до чого треба прагнути для того, щоб припинити цей конфлікт причому мирними засобами. Це непрості питання,

– сказав він.

За його словами, сторони мають щось допрацювати, проте зазначив, що сам залишається "на базі дискусії", яка відбулася на Алясці. Окремо він похвалив намагання Трампа закінчити війну в Україні.

"Ми для себе тут нічого не міняємо, вважаємо, що потрібно ще щось доопрацювати з обох сторін, але в цілому ми залишаємося в рамках домовленостей Аляски", – резюмував російський диктатор.

До слова, раніше заступник голови міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що імпульс до мирних зусиль щодо війни, який з'явився після зустрічі Путіна і Трампа, виявився вичерпаним.

Що каже Трамп про Путіна?