Відповідну заяву він зробив під час пресконференції в Душанбе за підсумками візиту до Таджикистану у п'ятницю, 10 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання "ТАСС".
Що заявив Путін щодо Трампа?
Володимир Путін вкотре висловився стосовно мирного врегулювання війни в Україні, заявивши про "розуміння" з американською стороною.
Загалом ми маємо розуміння і з боку Сполучених Штатів, і з боку Росії про те, куди треба було б рухатися і до чого треба прагнути для того, щоб припинити цей конфлікт причому мирними засобами. Це непрості питання,
– сказав він.
За його словами, сторони мають щось допрацювати, проте зазначив, що сам залишається "на базі дискусії", яка відбулася на Алясці. Окремо він похвалив намагання Трампа закінчити війну в Україні.
"Ми для себе тут нічого не міняємо, вважаємо, що потрібно ще щось доопрацювати з обох сторін, але в цілому ми залишаємося в рамках домовленостей Аляски", – резюмував російський диктатор.
До слова, раніше заступник голови міністерства закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що імпульс до мирних зусиль щодо війни, який з'явився після зустрічі Путіна і Трампа, виявився вичерпаним.
Що каже Трамп про Путіна?
- Нещодавно американський президент вкотре заявив, що розчарований Володимиром Путіним через неспроможність домовитися про завершення війни в Україні, і наголосив на великих втратах через це.
- Ще раніше президент США порівняв збройні сили окупантів з "паперовим тигром" та заявив, що Україна може повернути собі всі свої території. За його словами, Росія безцільно воює вже три з половиною роки.
- Крім того, Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія незабаром проведуть мирні переговори, і для цього, на його думку, є багато причин. Він також заявив, що посилює тиск щодо угоди разом з НАТО.