Вражеские ударные БпЛА несколько раз залетали в Киевскую область в течение ночи 28 сентября. Раздавались взрывы и работали силы ПВО.

Об этом информирует Киевская ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Атака на Киевскую область 28 сентября: что известно?

Воздушная тревога в Киевской области началась с 02:26, и это уже второй раз за ночь 28 сентября. Враг направил в регион ударные БпЛА.

По информации Воздушных сил и мониторов, беспилотники российской армии двигались несколькими группами с разных направлений. Киевская ОВА в 03:28 сообщила о работе сил ПВО в регионе.

Воздушные силы в это время проинформировали, что основная часть ударных БпЛА осуществляют перемещение в воздушном пространстве Черкасской, Киевской и Полтавской областей. По данным мониторов, в воздух около сотни целей.

Также мониторы пишут, что наибольшая угроза от дронов – в районе Белой Церкви. На этот город обратили внимание в и Воздушных силах.

Где еще была угроза от БпЛА этой же ночью?