ПВО работает над Запорожьем – есть угроза БпЛА
- В ночь на 22 сентября русские дроны атаковали Запорожскую область.
- В том числе и город Запорожье, где работали силы ПВО.
Ударные дроны врага залетели в Запорожскую область ночью 22 сентября. Угрожали они и городу Запорожье.
О работе ПВО сообщили в ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Что известно об атаке на Запорожье 22 сентября?
Ночью 22 сентября Россия в очередной раз атаковала Запорожскую область с воздуха. Мониторинговые каналы и Воздушные силы в это время писали о пребывании вражеских дронов в небе Украины.
Воздушная тревога в Запорожской области продолжается с 19:01 еще предыдущих суток, 21 сентября.
За это время и после полуночи Запорожская областная военная администрация сообщала несколько раз о БПЛА российской армии над городом Запорожье и в целом в регионе. Также опубликована информация о работе ПВО.
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
- Почти одновременно с Запорожьем враг атаковал дронами и Киевскую область, там также работала Противовоздушная оборона.
- Чуть раньше днем ударам БпЛА подверглась Полтавская область. Было попадание по территории одного из предприятий.