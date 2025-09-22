ППО працює над Запоріжжям – є загроза БпЛА
- У ніч на 22 вересня російські дрони атакували Запорізьку область.
- Зокрема й місто Запоріжжя, де працювали сили ППО.
Ударні дрони ворога залетіли у Запорізьку область уночі 22 вересня. Загрожували вони й місту Запоріжжя.
Про роботу ППО повідомили в ОВА. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Що відомо про атаку на Запоріжжя 22 вересня?
Уночі 22 вересня Росія вкотре атакувала Запорізьку область із повітря. Моніторингові канали та Повітряні сили в цей час писали про перебування ворожих дронів у небі України.
Повітряна тривога у Запорізькій області триває з 19:01 ще попередньої доби, 21 вересня.
За цей час та після півночі Запорізька обласна військова адміністрація повідомляла кілька разів про БпЛА російської армії над містом Запоріжжя та загалом у регіоні. Також опубліковано інформацію про роботу ППО.
Де ще лунали вибухи цієї ночі?
- Майже водночас із Запоріжжям ворог атакував дронами й Київську область, там також працювала Протиповітряна оборона.
- Трохи раніше вдень ударів БпЛА зазнала Полтавська область. Було влучання по території одного з підприємств.