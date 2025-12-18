Есть некоторые системы ПВО, для которых в Украине нет ракет, – Зеленский
- Президент Владимир Зеленский заявил о нехватке определенных типов ракет для некоторых систем противовоздушной обороны Украины.
- Украина получает поддержку от партнеров в виде ракет, лицензий на них или финансирования для их покупки.
Россия ежедневно атакует Украину различными видами вооружения, в том числе с воздуха. Однако пока не хватает отдельных видов ракет для определенных систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского на пресс-конференции 18 декабря.
Что известно о дефиците ракет для ПВО?
Президент Владимир Зеленский во время общения с медиа в Брюсселе сообщил, что для некоторых систем ПВО не хватает определенных типов ракет. По его словам, проблема касается не только противовоздушной обороны.
Лидер Украины отметил, что не будет публично уточнять, о каких именно системах идет речь, однако подчеркнул системность вражеских атак.
Я сегодня проговаривал с партнерами, что мы можем дискутировать долго и много, но каждый день летит. Каждую минуту куда-то прилетает. Это надо сбивать,
– сказал Зеленский.
Он также отметил, что Украина получает поддержку партнеров в различных форматах – непосредственное предоставление ракет, лицензии на них или деньги на их закупку.
Помощь от партнеров: последние заявления
Ранее сообщалось, что Германия передала Украине два комплекса Patriot и девятую систему IRIS-T. В Берлине также на 2026 год анонсировали масштабные поставки ракет AIM-9 Sidewinder и увеличение военной помощи Киеву до 11,5 миллиарда евро.
Кроме того, Великобритания сообщила о помощи Украине в 600 миллионов фунтов стерлингов, в частности для укрепления обороны неба.
В то же время украинский производитель Fire Point может запустить серийное производство ракет FP-7 весной 2026 года. Предполагают, что они могут доставать до Москвы.