Є деякі системи ППО, для яких в України немає ракет, – Зеленський

Росія щодня атакує Україну різними видами озброєння, зокрема з повітря. Проте наразі не вистачає окремих видів ракет для певних систем протиповітряної оборони.

Що відомо про дефіцит ракет для ППО?

Президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа в Брюсселі повідомив, що для частини систем ППО бракує певних типів ракет. За його словами, проблема стосується не лише протиповітряної оборони.

Лідер України зазначив, що не буде публічно уточнювати, про які саме системи йдеться, однак підкреслив на системності ворожих атак.

Я сьогодні проговорював з партнерами, що ми можемо дискутувати довго і багато, але кожного дня летить. Кожну хвилину кудись прилітає. Це треба збивати,

– сказав Зеленський.

Він також наголосив, що Україна отримує підтримку партнерів у різних форматах – безпосереднє надання ракет, ліцензій на них або гроші на їх закупівлю.

