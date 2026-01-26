"Выбивали признание" до клинической смерти: винницкие правоохранители получили подозрение
- В Винницкой области трое правоохранителей подозреваются в пытках мужчины для получения признаний в мелкой краже, что привело к его клинической смерти.
- Двум фигурантам дела предъявили подозрение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, а третий подал заявление на увольнение из полиции.
В Винницкой области ГБР разоблачило случай пыток мужчины правоохранителями во время "выбивания признаний" в мелкой краже. Пострадавший получил тяжелые травмы и пережил клиническую смерть.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и ГБР.
Что известно о случае пыток в Винницкой области?
По данным следствия, в 2023 году трое правоохранителей ночью доставили мужчину, подозреваемого в мелкой краже сумки с документами и банковскими карточками, в служебный кабинет. Там они несколько раз били его кулаками и резиновой дубинкой по живому. Кроме того, применяли психологические методы насилия, пытаясь "выбить признание" в содеянном.
В результате избиения мужчина получил тяжелые повреждения внутренних органов – медикам пришлось удалять селезенку. Во время операции сердце пациента остановилось и только через 10 минут его удалось реанимировать.
Известно, что к избиению задержанного причастны трое правоохранителей районного управления полиции Винницы.
Фигурантам инкриминируют пытки и умышленное причинение тяжкого телесного повреждения. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
В понедельник, 26 января 2026 года, в Офисе генпрокурора двум сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста и отстранения от должностей.
По еще одному фигуранту дела – пока вопрос решается. Впрочем, он уже успел подать заявление на увольнение из полиции.
Какие громкие дела недавно разоблачило ГБР?
23 января в Ровенской области задержали инструктора учебного центра БЗВП. Он организовывал незаконный выезд мобилизованных военнослужащих с полигона.
21 января на Сумщине ГБР задержало офицера одного из военных подразделений. Его подозревают в издевательстве над своими подчиненными. По данным следствия, он стрелял в военных, одного ранил в ногу, а другого избил шлемом до разрыва мениска.
19 января в суд было направлено дело в отношении двух полицейских, которые избили мужчину возле ТЦК. Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева.