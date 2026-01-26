"Вибивали зізнання" до клінічної смерті: вінницькі правоохоронці отримали підозру

На Вінниччині ДБР викрило випадок катувань чоловіка правоохоронцями під час "вибивання зізнань" у дрібній крадіжці. Потерпілий отримав тяжкі травми й пережив клінічну смерть.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та ДБР.

Що відомо про випадок катування на Вінниччині?

За даними слідства, у 2023 році троє правоохоронців вночі доставили чоловіка, підозрюваного у дрібній крадіжці сумки з документами та банківськими картками, до службового кабінету. Там вони кілька разів били його кулаками та гумовим кийком по живому. Крім того, застосовували психологічні методи насилля, намагаючись "вибити зізнання" у скоєному.

Внаслідок побиття чоловік отримав тяжкі ушкодження внутрішніх органів – медикам довелось видаляти селезінку. Під час операції серце пацієнта зупинилось й лише через 10 хвилин його вдалось реанімувати.

Відомо, що до побиття затриманого причетні троє правоохоронців районного управління поліції Вінниці.

Фігурантам інкримінують катування та умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

У понеділок, 26 січня 2026 року, в Офісі генпрокурора двом повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонення від посад.

Щодо ще одного фігуранта справи – наразі питання розв'язують. Втім, він вже встиг подати заяву на звільнення з поліції.

