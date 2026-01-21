Про це інформують в Державному бюро розслідувань.

Як офіцер знущався з військових?

Знущання офіцера з військовослужбовців розпочались після того, як двоє бійців записали розмову із командиром на телефон. У ній він погрожував розстрілом у разі невиконання наказів. Пізніше запис потрапив у соцмережі.

Заступник командира батальйону, що дислокується на Сумщині, почав тиснути на авторів запису, змушуючи їх публічно спростувати цю інформацію, перепросити та видалити допис.

За інформацією ДБР, аби змусити військових видалити відео офіцер вдався до протиправних дій – вишикував двох потерпілих, дістав табельний пістолет та 5 разів вистрілив під ноги й над головами підлеглих, імітуючи розстріл. Після цього заступник командира батальйону жорстоко побив чоловіків шоломом, через що в одного з них розірвався меніск. Від ударів шолом деформувався.

Втім, навіть після цього військовослужбовці не видалили запис із соцмереж, тож офіцер розстріляв мобільний телефон з автомата. Потім, за інформацією правоохоронців, прицільно вистрелив з нього у стопу одного з солдатів.

Подібні епізоди раніше вже були в офіцера. Під час конфлікту з іншим заступником командира батальйону, обвинувачений вдарив його в голову. Постраждалий зазнав тілесних ушкоджень.

Як покарають обвинуваченого?

У ДБР повідомляють, що чоловіку інкримінують катування, порушення статуту і перевищення влади за частиною 3 статті 127, частиною 2 статті 406, частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України.

Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі він утримується під вартою, а ДБР вже направило справу до суду.

