Які результати розслідування щодо зловживань у 110 бригаді?

Завдяки розслідуванню правоохоронців стало відомо, що кілька військових під керівництвом заступника командира 110 бригади незаконно брали гроші з підлеглих та використовував погрози, щоб уникнути викриття. Через дії злочинців держава отримала збитки в розмірі понад 5 мільйонів гривень.

Тиск на солдатів від командування був настільки серйозним, що один з них навіть скоїв через це самогубство.

Так ще у червні 2024 року один з військових захотів викрити протиправні дії командира й забрав у нього сумку з 1,5 мільйона гривень, які були отримані незаконно. Про злочин він намагався розповісти в ДБР. Однак командування оформило військового як такого, що самовільно залишив військову частину й викрав зброю. Однак чоловіка шукали, аби вбити його за намагання викрити злочин.

Пізніше заступник командира все ж викрав чоловіка та погрожував вбивством йому та його родині.

Завдяки оперативним діям ДБР це вдалося попередити. 27 грудня 2024 року працівники Бюро провели обшуки, виявили зброю, про яку нібито було заявлено як "вкрадену", та затримали посадовця. Слідство встановило, що протягом двох років у бригаді діяв механізм "поборів": військовим, які не бажали проходити службу, пропонували "не з’являтися" за половину зарплати. Деяким із них навіть оформлювали бойові виплати,

Однак серед військових були ті, хто відмовлявся йти на такі кроки. Тоді командири їх шантажували й відправляли на найбільш небезпечні ділянки фронту.

З'ясувалося, що схему з незаконного отримання кошти організували командир групи матеріального забезпечення, троє водіїв і працівник ремонтної майстерні. Один із підлеглих, який під тиском організатора підробляв документи, скоїв самогубство. У своїй передсмертній записці він зазначив, хто його до цього довів.



Передсмертна записка одного з військових 110 бригади / Фото ДБР

Підозрюваний посадовець також може бути причетний до розкрадання військового майна та харчів. Збитки через такі його дії можуть перевищувати 30 мільйонів гривень.

Під час слідчих дій арештували майно посадовця, що оцінюється в понад 14 мільйонів гривень. Цікаво, що заступник командира придбав елітну квартиру в Одесі, Хмельницькому, гараж, дві земельні ділянки біля "Буковелю" та автомобіль Mercedes-Benz після 2022 року. Також він мав рахунки та цінні папери майже на чотири мільйони гривень.

Правоохоронці обшукали посадовця 110 бригади, який організував злочинну групу / Фото ДБР

Наразі обвинувальні акти суд отримав проти командира групи матеріального забезпечення та чотирьох солдатів. Санкції статей, які їм інкримінують, передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

