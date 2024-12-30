Тривали його протиправні дії з січня 2024 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДБР.

Дивіться також Командира 211-ї бригади, який покривав знущання з військових, затримали та доставили в Київ

Що відомо про махінації у 110 ОМБр

За даними ДБР, чоловік брав гроші з військовослужбовців, які не хотіли проходити службу. Вони виплачували пів зарплати, а дехто періодично навіть отримував бойові виплати.

Користувалися такою схемою регулярно щонайменше чотири особи. Через це державі завдано збитків на суму понад 2,2 мільйона гривень.

Але кількість учасників цієї схеми може сягати декількох десятків осіб. Усім причетним буде надано правову оцінку їхнім діям.

Відомо, що протиправну діяльність підозрюваного викрив його підлеглий, який забрав у фігуранта сумку грошима і передав її поліції. Там було 1,5 мільйона гривень.

Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю,

– повідомили у ДБР.

27 грудня працівники Бюро прийшли з обшуками додому до підозрюваного. Було вилучено автомат, який фігурував у справі проти підлеглого, та понад 5 мільйонів гривень у різній валюті.

Таким чином чоловіку загрожує 15 років за ґратами. Однак, окрім цієї справи, перевіряється його причетність ще й до розкрадання харчів та іншого майна бригади.

Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.

За даними "Української правди", йдеться про Руслана Шелеста.

Обшуки у Руслана Шелеста / Фото ДБР