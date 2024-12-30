Продолжались его противоправные действия с января 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Что известно о махинациях в 110 ОМБр

По данным ГБР, мужчина брал деньги с военнослужащих, которые не хотели проходить службу. Они выплачивали пол зарплаты, а некоторые периодически даже получали боевые выплаты.

Пользовались такой схемой регулярно по меньшей мере четыре человека. Из-за этого государству нанесен ущерб на сумму более 2,2 миллиона гривен.

Но количество участников этой схемы может достигать нескольких десятков человек. Всем причастным будет дана правовая оценка их действиям.

Известно, что противоправную деятельность подозреваемого разоблачил его подчиненный, который забрал у фигуранта сумку деньгами и передал ее полиции. Там было 1,5 миллиона гривен.

Чтобы отомстить, заместитель командира бригады попытался шантажировать подчиненного и подал документы о том, что он якобы самовольно оставил воинскую часть с оружием,

– сообщили в ГБР.

27 декабря работники Бюро пришли с обысками домой к подозреваемому. Было изъято автомат, который фигурировал в деле против подчиненного, и более 5 миллионов гривен в разной валюте.

Таким образом мужчине грозит 15 лет за решеткой. Однако, кроме этого дела, проверяется его причастность еще и к хищению продуктов и другого имущества бригады.

Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

По данным "Украинской правды", речь идет о Руслане Шелесте.

Обыски у Руслана Шелеста / Фото ГБР