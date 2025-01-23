Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

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Повідомлено про підозру

Вказується, що З січня 2024 року військовий у змові зі своїм керівником – заступником командира бригади, організували механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу.

Так, за половину зарплати такі "військовослужбовці" взагалі не з’являлись на службу, а деяким з них час від часу навіть оформлювали бойові виплати.

В ДБР вказали, що така схема завдала збитків державі на понад 3 мільйони гривень.

"За оперативною інформацією, кількість військовослужбовців, які ухилялись від виконання військового обов’язку в такий спосіб, сягає понад 50 осіб. Діям всіх без виключення учасників вказаної протиправної схеми буде надано правову оцінку", – ідеться в повідомленні.

Там вказали, що командира групи підозрюють у перевищенні службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Там нагадали, що 27 грудня 2024 року працівники ДБР затримали та повідомили про підозру заступнику командира бригади, який брав участь у вказаній схемі.