Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про напад на працівника ДБР

Так, співробітники ДБР проводили обшук за місцем проживання 28-річного киянина, який підозрюється у вчиненні злочину.

Під час спілкування зловмисник схопив кухонний ніж і раптово напав на слідчого ДБР, завдавши йому ножових поранень, та втік,

– зазначають у поліції.

Згодом працівники поліції, з залученням спецпризначенців КОРД, затримали нападника, а пораненого правоохоронця госпіталізували до лікарні. Чоловіку повідомили про підозру у замаху на вбивство працівника правоохоронного органу.

"Бюро робить усе, аби військові, які самовільно залишили частину, повернулися і продовжили службу без конфліктів із законом, але це не означає, що на них можна нападати з холодною зброєю. Вони виконують свої прямі обов’язки", – заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян у коментарі УП.

Чоловік, якого підозрюють у нападі на слідчого ДБР / фото Нацполіції

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років ув’язнення, або довічне позбавлення волі.