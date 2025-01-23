Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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Что известно о нападении на работника ГБР

Так, сотрудники ГБР проводили обыск по месту жительства 28-летнего киевлянина, который подозревается в совершении преступления.

Во время общения злоумышленник схватил кухонный нож и внезапно напал на следователя ГБР, нанеся ему ножевые ранения, и убежал,

– отмечают в полиции.

Впоследствии сотрудники полиции, с привлечением спецназа КОРД, задержали нападавшего, а раненого правоохранителя госпитализировали в больницу. Мужчине сообщили о подозрении в покушении на убийство сотрудника правоохранительного органа.

"Бюро делает все, чтобы военные, которые самовольно оставили часть, вернулись и продолжили службу без конфликтов с законом, но это не означает, что на них можно нападать с холодным оружием. Они выполняют свои прямые обязанности", – заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в комментарии УП.

Мужчина, которого подозревают в нападении на следователя ГБР / фото Нацполиции

Сейчас подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет заключения, или пожизненное лишение свободы.