Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Более 1000 одновременных обысков проводят оперативники ДКР, ДВР, следователи Нацполиции совместно с работниками прокуратур. Главная цель – перекрытие каналов сбыта и хранения, а также изъятие из незаконного оборота трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

Организаторам и участникам этих каналов может грозить до семи лет тюрьмы.

Детали спецоперации будут обнародованы после завершения всех следственных действий.