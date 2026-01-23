Про це повідомляє Державне бюро розслідувань та Оперативне командування "Захід".

Дивіться також Втік до Словаччини: водій кинув автобус з пасажирами на кордоні через розшук ТЦК

Працівники ДБР за сприяння підрозділів внутрішньої безпеки Нацполіції та оперативного командування "Захід" затримали інструктора навчального центру базової загальновійськової підготовки (БЗВП) на Рівненщині. За даними слідства, він організовував незаконний виїзд мобілізованих військовослужбовців з полігону.

Одному з мобілізованих, який прибув до навчального центру для проходження підготовки інструктор запропонував допомогти залишити територію полігону. "Вартість" повернення додому становила 3 тисячі доларів США.

ДБР викрило схему незаконного вивезення мобілізованих з навчального центру / Фото державного бюро розслідувань

За домовленістю, 1 тисячу доларів чоловік мав передати безпосередньо на полігоні, ще 2 тисячі – його мати після вивезення сина з навчального центру. Працівники ДБР затримали інструктора під час отримання першої частини коштів – 1 тисячі доларів.

За попередніми даними, фігурант діяв не самостійно. Слідство встановило, що з кінця 2025 року мобілізованих чоловіків системно вивозили з полігону за гроші. Вартість такої "послуги" зазвичай становила 3 тисячі доларів США, але могла зростати залежно від фінансових можливостей так званих "клієнтів".

Для незаконного вивезення військовослужбовців використовували підроблені перепустки та інші засоби конспірації, зокрема документи, які імітували розпорядження посадових осіб вищого військового рівня.

Слідство триває. Працівники ДБР перевіряють інших співробітників навчального центру, а також цивільних осіб, які могли бути причетні до організації цієї схеми. Затриманому повідомили про підозру в організації дезертирства в умовах воєнного стану, вчиненою за попередньою змовою групи осіб.

Чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Які ще злочини розслідувало ДБР?