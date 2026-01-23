Об этом сообщает Государственное бюро расследований и Оперативное командование "Запад".
Что известно об организации незаконного выезда мобилизованных?
Работники ГБР при содействии подразделений внутренней безопасности Нацполиции и оперативного командования "Запад" задержали инструктора учебного центра базовой общевойсковой подготовки (БОВП) в Ровенской области. По данным следствия, он организовывал незаконный выезд мобилизованных военнослужащих с полигона.
Одному из мобилизованных, который прибыл в учебный центр для прохождения подготовки инструктор предложил помочь покинуть территорию полигона. "Стоимость" возвращения домой составляла 3 тысячи долларов США.
ГБР разоблачило схему незаконного вывоза мобилизованных из учебного центра / Фото государственного бюро расследований
По договоренности, 1 тысячу долларов мужчина должен был передать непосредственно на полигоне, еще 2 тысячи – его мать после вывоза сына из учебного центра. Работники ГБР задержали инструктора во время получения первой части средств – 1 тысячи долларов.
По предварительным данным, фигурант действовал не самостоятельно. Следствие установило, что с конца 2025 года мобилизованных мужчин системно вывозили с полигона за деньги. Стоимость такой "услуги" обычно составляла 3 тысячи долларов США, но могла расти в зависимости от финансовых возможностей так называемых "клиентов".
Для незаконного вывоза военнослужащих использовали поддельные пропуска и другие средства конспирации, в частности документы, которые имитировали распоряжения должностных лиц высшего военного уровня.
Следствие продолжается. Работники ГБР проверяют других сотрудников учебного центра, а также гражданских лиц, которые могли быть причастны к организации этой схемы. Задержанному сообщили о подозрении в организации дезертирства в условиях военного положения, совершенной по предварительному сговору группы лиц.
Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Какие еще преступления расследовало ГБР?
Ранее в Запорожье разоблачили масштабную схему уклонения от мобилизации, в которой работники ТЦК и СП помогли избежать мобилизации более 1,5 тысячи мужчинам в 2024-2025 годах. Схема предусматривала снятие с розыска военнообязанных за деньги, путем составления фальшивых протоколов о якобы добровольной явке.
Кроме этого, четырем военнослужащим из Киевской области сообщили о подозрении за отказ выполнить боевой приказ. Военные проигнорировали отправку в район боевых действий, хотя были пригодны к службе. Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы.