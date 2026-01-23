Во время пограничного контроля оказалось, что 49-летний водитель находится в розыске ТЦК. Об этом сообщает Западное региональное управление ГПСУ.
Что известно о побеге водителя?
По данным ГПСУ, рейсовый автобус сообщением "Кошице-Свалява" направлялся на въезд в Украину через пункт пропуска "Ужгород". Во время проверки документов пограничники выяснили, что 49-летний водитель, гражданин Украины, находится в розыске в государственном электронном реестре "Оберег".
Опасаясь задержания, водитель сначала развернул автобус в обратном направлении и двинулся на скорости в сторону Словакии.
Пограничный наряд пытался остановить транспортное средство, впрочем человек не реагировал на законные требования военнослужащего и совершил попытку наезда на него. Поскольку такие действия подвергали жизнь пограничника опасности, он был вынужден остановиться,
– сообщили в ГПСУ.
Далее пограничникам пришлось применить средства для принудительной остановки транспорта на выезде из пункта пропуска. Благодаря быстрому реагированию они предотвратили попытку прорыва автобуса через границу и сохранили свои жизни.
Водитель понял, что не сможет продолжить движение автобусом, оставил его и побежал в сторону Словакии. Все его документы остались на территории Украины.
По факту прорыва границы украинские пограничники сообщили в Нацполицию и пограничную полицию Словакии. В ведомстве также отметили, что такие действия водителя были опасны не только для пограничников, но и для людей, которые в то время пересекали границу.
Кто из известных мужчин выехал из Украины?
С началом полномасштабного вторжения России множество мужчин законно или нет выехали из Украины. Среди них Потап, Влад Яма, Валерий Жидков, Kyivstoner, Андрей Щегель, Александр Эллерт, Дмитрий Ярошенко, Олег Винник и Руслан Ханумак.
Некоторые из них утверждают, что их выезды были законными и связаны с благотворительностью или другими причинами, однако такие действия вызвали споры и критику в обществе.
Заметим, что пограничники зафиксировали более 10 тысяч попыток незаконного выезда из Украины в течение 2025 года. Некоторых лиц приходилось задерживать по несколько раз.