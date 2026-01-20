Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре во вторник, 20 января.
Как работала схема?
Экс-нардепа формально приняли на работу начальником юридического отдела в июне 2022 года. Директор предприятия не только обеспечил ему первичное бронирование, но и в течение 2024–2025 годов подписывал документы для повторной отсрочки – до момента увольнения с должности.
По данным следствия, фактически свои служебные обязанности "работник" не выполнял. В то же время за время так называемой работы он получил почти 700 тысяч гривен зарплаты. В частности, более 120 тысяч гривен было выплачено как служебные командировки, более 70 тысяч гривен – отпускные, почти 90 тысяч гривен – больничные.
Летом 2025 года экс-нардеп выехал за границу якобы в служебную командировку, однако в Украину так и не вернулся. По оперативной информации, сейчас он проживает в ЕС и, кроме украинского, имеет паспорт гражданина иностранного государства.
Обоим фигурантам сообщили о подозрении в присвоении и растрате средств в крупных размерах, совершенных по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (части 4 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины)
Директору предприятия дополнительно инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (части 1 статьи 114-1 Уголовного Кодекса Украины).
Кроме того, во время обыска у бывшего народного депутата правоохранители обнаружили боевое огнестрельное оружие и боеприпасы, которые он хранил без соответствующего разрешения. За это ему дополнительно объявили подозрение за незаконное хранение оружия и патронов (части 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины).
Ходатайство об уведомлении о подозрении экс-нардепу Закарпатская областная прокуратура направила в компетентные органы иностранного государства в рамках международного сотрудничества.
Какие депутаты тоже попали в скандалы?
- В офисах партии "Батькивщина" прошли обыски. По данным следствия, руководитель фракции Юлия Тимошенко якобы подкупала народных депутатов.
- Прокуроры подозревают в коррупции и главу депутатской фракции "Свобода" Волынского облсовета. По сговору с депутатом Луцкого городского совета он просил 30 тысяч долларов у владельца земли в городе. За эти средства гражданину обещали предоставить законные разрешения на строительство на участке жилого дома.
- НАБУ провело обыски у бизнесмена Тимура Миндича, совладельца студии "Квартал 95". По данным СМИ, он оставил Украину за несколько часов до следственных действий по коррупции в энергетике.