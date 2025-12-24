Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Чиновнику, который хотел получить взятку, Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения.

Какую меру пресечения избрали депутату Волынского облсовета?

Судья ВАКС изучил материалы дела и ходатайство прокуроров в отношении Анатолия Витива и в среду, 24 декабря, избрал меру пресечения чиновнику, пока продолжаются следственные действия. Так депутат должен уплатить залог в 10 миллионов гривен.

Кроме того, он должен прибывать по требованию детектива, прокурора, следственного судьи или суда, сообщать об изменении места жительства, не выезжать за пределы Волынской области без разрешения детектива, прокурора или суда. Он также сдает все паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет.

На время следствия Витиву запрещено общаться с определенным кругом лиц.

Что предшествовало?