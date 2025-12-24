Про це пише 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Посадовцю, який хотів отримати хабар, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід.

Який запобіжний захід обрали депутату Волинської облради?

Суддя ВАКС вивчив матеріали справи й клопотання прокурорів щодо Анатолія Вітіва й у середу, 24 грудня, обрав запобіжний захід посадовцю, доки тривають слідчі дії. Так депутат має сплатити заставу в 10 мільйонів гривень.

Крім того, він має прибувати на вимогу детектива, прокурора, слідчого судді чи суду, повідомляти про зміну місця проживання, не їхати за межі Волинської області без дозволу детектива, прокурора або суду. Він також здає всі паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет.

На час слідства Вітіву заборонено спілкуватися з визначеним колом осіб.

Що передувало?