Про це пише 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Посадовцю, який хотів отримати хабар, Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід.
Дивіться також "Теща гарувала на заробітках": у топ-посадовця СБУ знайшли майно на 12 мільйонів доларів
Який запобіжний захід обрали депутату Волинської облради?
Суддя ВАКС вивчив матеріали справи й клопотання прокурорів щодо Анатолія Вітіва й у середу, 24 грудня, обрав запобіжний захід посадовцю, доки тривають слідчі дії. Так депутат має сплатити заставу в 10 мільйонів гривень.
Крім того, він має прибувати на вимогу детектива, прокурора, слідчого судді чи суду, повідомляти про зміну місця проживання, не їхати за межі Волинської області без дозволу детектива, прокурора або суду. Він також здає всі паспорти для виїзду за кордон та носити електронний браслет.
На час слідства Вітіву заборонено спілкуватися з визначеним колом осіб.
Що передувало?
За даними слідства, прокурори підозрюють в корупції голову депутатської фракції "Свобода" Волинської облради. За змовою з депутатом Луцької міської ради він просив 30 тисяч доларів у власника землі в місті. За ці кошти громадянину обіцяли надати законні дозволи для будівництва на ділянці житлового будинку.
Частину коштів – 15 тисяч доларів – посадовець встиг взяти. Саме цей факт став основним доказом проти нього.
Обшуки НАБУ 19 грудня проходили й у мера Луцька Ігоря Поліщука та голови Волинської облради Григорія Недопада. Поліщук зазначив, що детективи особисто в нього нічого не знайшли ні вдома, ні в кабінеті на роботі.
У той же день правоохоронці затримали депутата Вітіва під час отримання хабаря.