Ігоря Поліщука.

Що сказав мер Луцька про обшуки?

ЗМІ писали, що зранку 19 грудня НАБУ провело обшуки в мера Луцька Ігоря Поліщука та голови Волинської облради Григорія Недопада.

Сам Ігор Поліщук заявив: у нього не вилучили жодних речей та документів ані за місцем проживання, ані в робочому кабінеті.

Сьогодні мав нагоду особисто познайомитись зі слідчими НАБУ під час проведення обшуків в мене за місцем проживання та в робочому кабінеті. (...) Переконався в професійності та компетентності працівників НАБУ. Впевнений, що досудове розслідування у цій справі буде проведено фахово, а суд встановить істину,

– написав мер.

Також посадовець подякував усім лучанам та жителям громади, які висловлювали йому слова підтримки.

Кому НАБУ повідомило про підозру на Волині?

Це депутати обласної і міської рад. За даними слідства, вони одержували неправомірну вигоду.

"Голова однієї з депутатських фракцій Волинської обласної ради (колишній народний депутат України) у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міській раді висловив прохання користувачу земельної ділянки у Луцьку (також колишньому народному депутату України) надати неправомірну вигоду у розмірі 30 тисяч доларів США", – розповіли в НАБУ.

Натомість чиновники обіцяли, що депутати проголосують за будівництво на ділянці багатоквартирного житлового будинку, а Волинська обласна і Луцька міська ради ухвалять "потрібні" рішення.

Зрештою колишній нардеп погодився на цю пропозицію пристав і передав депутатам частину хабаря, 15 тисяч доларів, коли Луцька міська рада ухвалила рішення про затвердження детального плану території. Надалі Волинська облрада ухвалила рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки, що дозволило її забудувати.

Депутати можуть бути позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. А той, хто давав хабар, може відбутися штрафом від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.