Журналісти "Схем" з'ясували, що у 2021 – 2023 роках родина Костянтина Семенюка придбала нерухомість і автомобілі вартістю понад 12 мільйонів гривень. Йдеться про Mercedes-Benz GLE, Audi Q8, апартаменти площею 120 метрів квадратних у Чернівцях та частку в комплексі відпочинку в Буковинських Карпатах, передає 24 Канал.

Як топ-посадовець СБУ розбагатів за "рахунок" тещі?

Усе майно оформлене на батьків дружини Семенюка, однак придбали його в період, коли він обіймав керівні посади в СБУ – зокрема очолював відділ у Чернівецькому СБУ та був заступником начальника Вінницького управління.

Журналісти довідалися, що Audi Q8 та апартаментами в Чернівцях фактично користується сам Семенюк із родиною.

У СБУ та родина Семенюка заявили, що все майно куплене за кошти батьків його дружини. За їхніми словами, теща десятиліттями працювала на заробітках в Італії та Ізраїлі.

Водночас розслідувачі звернули увагу на підозрілі обставини придбання майна:

Зокрема, авто Audi Q8 купили за суттєво заниженою ціною у бізнесмена Андрія Опанасюка, який був фігурантом справи саме того управління СБУ, де Семенюк працював заступником керівника.

У жовтні 2023 року тесть Семенюка Василь Гуштик придбав третину земельних ділянок площею 2 га в Буковинських Карпатах поблизу нацпарку "Вижницький". На ділянці розташований комплекс відпочинку з котеджами, басейном, чаном і сауною. Експерти оцінюють лише собівартість будівництва щонайменше у 300 тисяч доларів, без урахування землі.

За даними журналістів, офіційні доходи Василя Гуштика з 1998 по 2023 рік склали близько 900 тисяч гривень, а його дружина в Україні доходів не декларувала.

Сам Гуштик заявив, що його дружина близько 20 років працює в Італії, але суму заробітків назвати відмовився.

Декларації дружини Семенюка та його власні доходи також не пояснюють можливості фінансування такого обсягу майна.

Сам Костянтин Семенюк відмовився від особистих коментарів і переадресував запит до пресслужби СБУ, де знову наголосили, що все майно придбане за багаторічні заощадження батьків дружини, які понад 30 років працюють за кордоном.

7 серпня 2025 року президент Володимир Зеленський призначив Костянтина Семенюка керівником Полтавського управління СБУ. До цього він понад рік виконував обов'язки голови цього управління, а кар'єру розпочинав у Чернівецькій області з посади оперуповноваженого.

