Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 20 січня.

Дивіться також Втік з України та не приховував симпатії до проросійських наративів: де зараз Андрій Доманський

Як працювала схема?

Екснардепа формально прийняли на роботу начальником юридичного відділу у червні 2022 року. Директор підприємства не лише забезпечив йому первинне бронювання, а й упродовж 2024 –2025 років підписував документи для повторної відстрочки – аж до моменту звільнення з посади.

За даними слідства, фактично свої службові обов’язки "працівник" не виконував. Водночас за час так званої "роботи" він отримав майже 700 тисяч гривень зарплати. Зокрема, понад 120 тисяч гривень було виплачено як службові відрядження, більш як 70 тисяч гривень – відпускні, майже 90 тисяч гривень – лікарняні.

Влітку 2025 року екснардеп виїхав за кордон нібито у службове відрядження, однак до України так і не повернувся. За оперативною інформацією, наразі він проживає в ЄС та, окрім українського, має паспорт громадянина іноземної держави.

Обом фігурантам повідомили про підозру у привласненні та розтраті коштів у великих розмірах, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (частина 4 статті 191 Кримінального Кодексу України)

Директору підприємства додатково інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (частина 1 статті 114-1 Кримінального Кодексу України).

Крім того, під час обшуку у колишнього народного депутата правоохоронці виявили бойову вогнепальну зброю та боєприпаси, які він зберігав без відповідного дозволу. За це йому додатково оголосили підозру за незаконне зберігання зброї та набоїв (частина 1 статті 263 Кримінального Кодексу України).

Клопотання про повідомлення про підозру екснардепу Закарпатська обласна прокуратура скерувала до компетентних органів іноземної держави в межах міжнародного співробітництва.

Які депутати також потрапили у скандали?