Полномасштабная война открыла истинные лица многих известных людей, поэтому в материале Show24 предлагаем вспомнить, кто использовал возможность и сбежал за границу.

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Алексей Потапенко (Потап)

Полномасштабную войну рэпер и продюсер встретил за границей. С тех пор он почти все свое время проводит за пределами Украины. Потап заверил, что у него есть легальный способ въезжать и выезжать из Украины.

Я не понимаю о чем речь, поскольку я постоянно въезжаю и выезжаю из Украины. У меня есть легальный способ это делать и я это делаю постоянно. Все свои движения за рубежом и вся моя работа, деньги, заработанные за рубежом, коррелируются на помощь армии, волонтерам, благотворительным организациям,

– сказал рэпер.

Последний раз Потап был в Украине в прошлом году, после чего он снова уехал за границу.

Потап / Фото из инстаграма рэпера

Недавно Потап дал интервью российскому пропагандисту Юрию Дудю. Эта новость вызвала шквал критики.

Влад Яма

Хореограф уверял, что выехал из Украины 24 февраля 2022 года, когда мужчинам еще можно было пересекать границу. Но впоследствии в одном из интервью рассказал, что в первые в дни полномасштабного вторжения поехал в Запорожскую область, чтобы эвакуировать родителей.

Влад Яма переехал с женой и сыном в США. Люди выразили возмущение, ведь уверены, что танцор мог остаться в Украине и помогать здесь. В свою очередь, он уверяет, что за рубежом собирает деньги на нужды ВСУ и участвует в благотворительных мероприятиях.

Влад Яма / Фото из инстаграма хореографа

Валерий Жидков

Комика хорошо знают под сценическим именем "Тамбовский волк". Он уже длительное время не появляется на выступлениях "Квартала 95". Евгений Кошевой рассказал, что юморист уехал из Украины без предварительного предупреждения и больше не работает на Студию "Квартал 95".

Он (Валерий Жидков – ред. 24 Канал) не работает. Он уехал, не знаю, можно ли это назвать "по-английски", или нет. Когда я узнал, что он ушел, это было неожиданно. Я пришел, а мне сказали: "Валера уехал". Ну уехал и уехал. Означает, что такой ты "сильный" чувак,

– высказался шоумен.

Начало полномасштабной войны Жидков встретил в Киеве. Впоследствии вывез семью за границу, а сам находился на Закарпатье, однако позже вернулся в столицу. Последнее сообщение на странице в инстаграме датируется 12 мая 2024 года. А текущее расположение учетной записи – США. Поэтому, вероятно, комик находится там сейчас.

Валерий Жидков выехал за границу / Скриншот из инстаграма

Kyivstoner

Рэпер и блогер в начале вторжения был с семьей в Украине, но впоследствии переехал в США. По словам жены Альберта, муж давно имеет американское гражданство, поэтому выехал законно. Она также уверяет, что мужчина активно помогает родной стране, донатит на ВСУ и поддерживает детей, пострадавших от войны.

Kyivstoner / Фото из инстаграма рэпера

Андрей Щегель

Участник подкаста Srakadupa и украинский комик получил три повестки, но намерения идти служить не имел.

Минкульт предоставил Щегелю разрешение на выезд, потому что тот заверил, что выезжает в благотворительных целях. Прибыв в Турцию, он сделал заявление, что пока в Украине война, домой не вернется, а за рубежом "классно проводит время в комфортной психологической обстановке".

Известно, что юморист живет в США. Там он надеется получить право на длительное проживание. В то время в Украине проходят судебные заседания по делу побега.

Андрей Щегель / Фото из фейсбука комика

Александр Эллерт

Шоумен летом 2022 года уехал в Калифорнию, США. По словам мужчины, там он участвовал в концерте по случаю Дня Независимости, но домой решил не возвращаться.

Я официально покинул Украину по всем нормам законодательства во время военного положения. Также во время полномасштабного вторжения я возвращался в страну дважды (июль и декабрь 2022) и могу это сделать снова. Министерство культуры, Квартал 95, президент любой страны, Доктор Стрендж, доктор Комаровский, Шлях, Добробат... никакого отношения к моему пересечению границы не имеют,

– рассказал Александр.

В Штатах Эллерт выступает со стендапом. Кроме того, что люди упрекают его за побег из Украины, так еще и акцентируют на том, что Александр выступает на русском языке.

Александр Эллерт / Фото из инстаграма шоумена

Дмитрий Ярошенко

Продюсер Игорь Кондратюк рассказал, что актер Дмитрий Ярошенко покинул Украину во время войны и не вернулся из-за страха мобилизации. Отметим, что он исполнял главную роль в фильме Кондратюка "В зените".

Во время полномасштабного вторжения главный герой Дмитрий Ярошенко, у которого 80% экранного времени, выехал с разрешения Минкульта и не вернулся из-за страха того, что его могут мобилизовать. Кино зависло, я получил 40% финансирования. Когда это кино возродится, не знаю,

– поделился Игорь Кондратюк.

Напомним, что Дмитрий Ярошенко – известный украинский актер театра и кино. Ярошенко был актером театра Дах, а также играл во многих фильмах. Больше всего его знают за главную роль Василия Стуса в фильме "Запрещенный".

Дмитрий Ярошенко / Фото "Украинской правды" Александр Волошин В августе прошлого года беглый блогер сообщил, что выехал из Украины. Он объяснил, что уехал из Украины из-за возмущения системой и отсутствия свободы слова. На Родину возвращаться Александр не планирует. Волошин пообещал, что из-за границы будет помогать армии и очень хочет, чтобы в стране закончилась война. В конце марта мужчину был ограблен в Польше. Злоумышленники похитили из дома ценные вещи и важные документы. Александр Волошин / Скриншот из инстаграма Олег Винник

26 февраля 2022 года певец выехал в Германию и исчез с радаров публичности. По словам артиста, его соцсети украли: он не имеет доступа к своим страницам, а потому не может говорить о войне. Летом 2023 года Винник дал первое интервью.

Он рассказал, что выехал из Украины законно, ведь является резидентом Германии. По словам Олега, он вывез с собой еще много людей. Более того, певец якобы предсказал вторжение России, ведь ему неоднократно снились вещие сны.

Однако экс-продюсер артиста рассказал совсем другую историю выезда певца за границу. По его словам, Винник выехал из Киева 24 февраля в 7:00 утра в сопровождении семьи продюсера.

Позже Винник рассказал, что никуда не убегал, и, находясь за границей, он продолжает участвовать в поддержке украинской армии.

14 февраля 2025 года Винник вышел на сцену в столице Чехии. Вместе с женой Таюне исполнял свой репертуар – "Наталя-Натали", "Вышиванка", новую песню "Мои люди". Но не побоялся развлекать поклонников и русскоязычными песнями, вроде "Нино", "Счастье" и тому подобное.

Олег Винник / Скриншот с видео

Руслан Ханумак

В 2024 году актер уехал в США. Он объяснил, что принял такое решение, чтобы жить рядом с сыном.

Когда в сети юмориста обвинили в незаконном пересечении границы, тот объяснил, что выехал из Украины законно. Он показал скриншот из приложения Резерв+, где указано, что у него отсрочка от мобилизации. Ханумак заявил, что болеет астмой. К слову, этого сообщения больше нет на странице мужчины.

Сегодня же в инстаграме Руслана немало фото, где Украина отмечена как геолокация. Кроме того, расположение учетной записи также отображается в Украине.

Учетная запись Руслана Ханумака / Скриншот из инстаграма