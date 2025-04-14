Повномасштабна війна відкрила справжні обличчя багатьох відомих людей, тому у матеріалі Show24 пропонуємо пригадати, хто використав можливість і втік за кордон.

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Олексій Потапенко (Потап)

Повномасштабну війну репер і продюсер зустрів за кордоном. З того часу він майже весь свій час проводить за межами України. Потап запевнив, що у нього є легальний спосіб в'їжджати та виїжджати з України.

Я не розумію про що мова, оскільки я постійно в'їжджаю та виїжджаю з України. У мене є легальний спосіб це робити та я це роблю постійно. Всі свої рухи за кордоном і вся моя робота, гроші, зароблені за кордоном, корелюються на допомогу армії, волонтерам, благодійним організаціям,

– сказав репер.

Востаннє Потап був в Україні минулого року, після чого він знову поїхав за кордон.

Потап / Фото з інстаграму репера

Нещодавно Потап дав інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю. Ця новина спричинила шквал критики.

Влад Яма

Хореограф запевняв, що виїхав з України 24 лютого 2022 року, коли чоловікам ще можна було перетинати кордон. Але згодом в одному з інтерв'ю розповів, що в перші в дні повномасштабного вторгнення поїхав до Запорізької області, щоб евакуювати батьків.

Влад Яма переїхав із дружиною та сином до США. Люди висловили обурення, адже впевнені, що танцюрист міг залишитись в Україні та допомагати тут. Своєю чергою, він запевняє, що за кордоном збирає гроші на потреби ЗСУ та бере участь у благодійних заходах.

Влад Яма / Фото з інстаграму хореографа

Валерій Жидков

Коміка добре знають під сценічним ім'ям "Тамбовський вовк". Він уже тривалий час не з'являється на виступах "Кварталу 95". Євген Кошовий розповів, що гуморист виїхав з України без попереднього попередження й більше не працює на Студію "Квартал 95".

Він (Валерій Жидков – ред. 24 Канал) не працює. Він поїхав, не знаю, чи можна це назвати "по-англійськи", чи ні. Коли я дізнався, що він пішов, це було несподівано. Я прийшов, а мені сказали: "Валєра поїхав". Ну поїхав і поїхав. Означає, що такий ти "сильний" чувак,

– висловився шоумен.

Початок повномасштабної війни Жидков зустрів у Києві. Згодом вивіз родину за кордон, а сам перебував на Закарпатті, однак пізніше повернувся до столиці. Останній допис на сторінці в інстаграмі датується 12 травня 2024 року. А поточне розташування облікового запису – США. Тож, ймовірно, комік перебуває там зараз.

Валерій Жидков виїхав за кордон / Скриншот з інстаграму

Kyivstoner

Репер і блогер на початку вторгнення був із сім'єю в Україні, але згодом переїхав до США. За словами дружини Альберта, чоловік давно має американське громадянство, тому виїхав законно. Вона також запевняє, що чоловік активно допомагає рідній країні, донатить на ЗСУ та підтримує дітей, які постраждали від війни.

Kyivstoner / Фото з інстаграму репера

Андрій Щегель

Учасник подкасту Srakadupa та український комік отримав три повістки, але наміру йти служити не мав.

Мінкульт надав Щегелю дозвіл на виїзд, бо той запевнив, що виїздить у благодійних цілях. Прибувши до Туреччини, він зробив заяву, що поки в Україні війна, додому не повернеться, а за кордоном "класно проводить час в комфортній психологічній обстановці".

Відомо, що гуморист живе в США. Там він сподівається отримати право на тривале проживання. У той час в Україні відбуваються судові засідання у справі втечі.

Андрій Щегель / Фото з фейсбуку коміка

Олександр Еллерт

Шоумен влітку 2022 року виїхав до Каліфорнії, США. За словами чоловіка, там він брав участь у концерті з нагоди Дня Незалежності, але додому вирішив не повертатись.

Я офіційно залишив Україну за всіма нормами законодавства під час воєнного стану. Також під час повномасштабного вторгнення я повертався в країну двічі (липень та грудень 2022) і можу це зробити знову. Міністерство культури, Квартал 95, президент будь-якої країни, Доктор Стрендж, доктор Комаровський, Шлях, Добробат... ніякого відношення до мого перетину кордону не мають,

– розповів Олександр.

У Штатах Еллерт виступає зі стендапом. Окрім того, що люди дорікають йому за втечу з України, так ще й акцентують на тому, що Олександр виступає російською мовою.

Олександр Еллерт / Фото з інстаграму шоумена

Дмитро Ярошенко

Продюсер Ігор Кондратюк розповів, що актор Дмитро Ярошенко залишив Україну під час війни й не повернувся через страх мобілізації. Зазначимо, що він виконував головну роль у фільмі Кондратюка "В зеніті".

Під час повномасштабного вторгнення головний герой Дмитро Ярошенко, в якого 80% екранного часу, виїхав з дозволу Мінкульту і не повернувся через страх того, що його можуть мобілізувати. Кіно зависло, я отримав 40% фінансування. Коли це кіно відродиться, не знаю,

– поділився Ігор Кондратюк.

Нагадаємо, що Дмитро Ярошенко – відомий український актор театру та кіно. Ярошенко був актором театру Дах, а також грав у багатьох фільмах. Найбільше його знають за головну роль Василя Стуса у стрічці "Заборонений".

Дмитро Ярошенко / Фото "Української правди" Олександр Волошин У серпні минулого року блогер-втікач повідомив, що виїхав з України. Він пояснив, що виїхав з України через обурення системою та відсутність свободи слова. На Батьківщину повертатись Олександр не планує. Волошин пообіцяв, що з-за кордону допомагатиме армії й дуже хоче, щоб у країні закінчилась війна. Наприкінці березня чоловіка пограбували у Польщі. Зловмисники викрали з будинку коштовні речі та важливі документи. Олександр Волошин / Скриншот з інстаграму Олег Винник

26 лютого 2022 року співак виїхав до Німеччини та зник із радарів публічності. За словами артиста, його соцмережі вкрали: він не має доступу до своїх сторінок, а тому не може говорити про війну. Улітку 2023 року Винник дав перше інтерв'ю.

Він розповів, що виїхав з України законно, адже є резидентом Німеччини. За словами Олега, він вивіз із собою ще багато людей. Ба більше, співак нібито передбачив вторгнення Росії, адже йому неодноразово снились віщі сни.

Однак експродюсер артиста розповів зовсім іншу історію виїзду співака за кордон. За його словами, Винник виїхав з Києва 24 лютого о 7:00 ранку у супроводі родини продюсера.

Пізніше Винник розповів, що нікуди не тікав, і, перебуваючи за кордоном, він продовжує долучатися до підтримки української армії.

14 лютого 2025 року Винник вийшов на сцену у столиці Чехії. Разом з дружиною Таюне виконував свій репертуар – "Наталя-Наталі", "Вишиванка", нову пісню "Мої люди". Але не побоявся розважати прихильників і російськомовними піснями, на кшталт "Ніно", "Счастье" тощо.

Олег Винник / Скриншот з відео

Руслан Ханумак

У 2024 році актор виїхав до США. Він пояснив, що ухвалив таке рішення, щоб жити поруч із сином.

Коли у мережі гумориста звинуватили у незаконному перетині кордону, той пояснив, що виїхав з України законно. Він показав скриншот із застосунку Резерв+, де вказано, що у нього відстрочка від мобілізації. Ханумак заявив, що хворіє на астму. До слова, цього допису більше немає на сторінці чоловіка.

Сьогодні ж в інстаграмі Руслана чимало фото, де Україна відмічена як геолокація. Крім того, розташування облікового запису також відображається в Україні.

Обліковий запис Руслана Ханумака / Скриншот з інстаграму