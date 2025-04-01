Ігор Кондратюк пригадав роботу над фільмом "В зеніті". У 2021 році вдалося зняти частину, але під час повномасштабного вторгнення стрічка стала на паузу, пише Show 24 з посиланням на "Рандеву з Яніною Соколовою".

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Продюсер розповів, що режисером фільму став Ігор Стеколенко, який вже багато років живе в Берліні. Тоді як головний актор Дмитро Ярошенко поїхав з України з дозволом Мінкульту та не повернувся через острах мобілізації.

Під час повномасштабного вторгнення головний герой Дмитро Ярошенко, в якого 80% екранного часу, виїхав з дозволу Мінкульту і не повернувся через страх того, що його можуть мобілізувати. Кіно зависло, я отримав 40% фінансування. Коли це кіно відродиться, не знаю,

– поділився Ігор Кондратюк.

Попри те, що продюсер став жертвою таких обставин, він виступає проти заборони виїзду артистам за кордон. На його думку, важливіше те, що є багато музикантів, які привозять в Україну мільйони на Сили Оборони.

Зауважимо, раніше Ігор Кондратюк здивував заявою про службу Віталія Козловського в ЗСУ. За словами продюсера, його колишній підопічний вже давно не служить.

Що відомо про Дмитра Ярошенка

Дмитро Ярошенко – відомий український актор театру та кіно. Народився у Жовтих Водах. Під час навчання в ліцеї викладачі помітили його акторський талант, тому порадили обирати саме цю професію.



Дмитро Ярошенко / Фото "Української правди"

Ярошенко був актором театру Дах, а також грав у багатьох фільмах. Найбільше його знають за головну роль Василя Стуса у стрічці "Заборонений".