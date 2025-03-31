Водночас Кондратюк вважає, що Нацвідбір на Євробачення-2025 був "не дуже яскравий". Про це він заявив в інтерв'ю Яніні Соколовій, пише Show 24.

До речі Переможці Євробачення-2024 прокоментували конкурсний трек Ziferblat і публічно до них звернулися

У мене претензія до Ziferblat тільки одна. Я не хотів би, щоб в їхній назві фігурувала літера "Z". Можна її переробити на німецький лад. "Z" зараз – це просто моветон стовідсотково, однозначний,

– сказав Ігор Кондратюк.

Журналістка Яніна Соколова запитала в продюсера, як він оцінює шанси гурту Ziferblat на перемогу на Євробаченні-2025, на що Кондратюк відповів, що йому "складно сказати".

У них досить складна, для того, щоб бути шлягером, пісня. Там декілька разів міняється темп, декілька разів там якісь бриджі. Вона цікава з точки зору музичної, і вони хлопці непогані, але я буду здивований, якщо вони піднімуться високо,

– зауважив продюсер.

Шлягер – популярна на якийсь період часу, модна пісня із мелодією, яка запам'ятовується (зазвичай естрадною), а також сингл або взагалі будь-який твір різних жанрів, що має особливу популярність.

Ігор Кондратюк вважає, що шанси гурту Ziferblat може "занизити" професійне журі. Однак він сподівається, що за Україну проголосують глядачі – як це традиційно відбувається останні три роки.

Гурт Ziferblat на Євробаченні-2025