Олексій Потапенко вчергове пробив дно, даючи інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю. У розмові Потап відповів, чи правда, що він навмисно поїхав з України заздалегідь – за кілька днів до повномасштабної війни, щоб не повертатися туди згодом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Дудя.

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Я не розумію про що мова, оскільки я постійно в'їжджаю та виїжджаю з України. У мене є легальний спосіб це робити і я це роблю постійно. Всі свої рухи за кордоном і вся моя робота, гроші, зароблені за кордоном, корелюються на допомогу армії, волонтерам, благодійним організаціям,

– сказав репер.

Востаннє Потап був в Україні минулого року, після чого він знову поїхав за кордон. За словами репера, вся його робота зараз за кордоном. Однак дозвіл на виїзд, який він отримав, передбачає, що він повинен повернутися. Та "вдома" його вже давно не чекають, а особливо після рішення спілкуватися з російським пропагандистом.

Потап зауважив, що не лише він має право виїжджати, адже багато українських артистів і зірок так само отримують дозволи на концерти та гастролі за кордоном.

Зазначимо, що українські виконавці, які проводять за кордоном концерти, звітують та показують, яку суму коштів вони зібрали й куди направлені ці кошти. Тоді як Потап "допомагає армії" на словах – на його сторінці – лиш фото з-за кордону та зрідка дописи про масштабні російські обстріли.

"Є способи, є системи, різні програми, передбачені різними інстанціями, де ти можеш отримати офіційний дозвіл на виїзд. Це непросто, потрібно проходити бюрократію. Я за цей час виїжджав із різних причин через різні інстанції. Вона передбачає, що я повертаюся. Тобто вона на певний термін. Тому я повертаюся і допомагаю армії, волонтерам", – заявив Потап.