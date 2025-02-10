Потап вирішив повністю наплювати на свою репутацію та дав інтерв'ю пропагандисту Юрію Дудю. Він пояснив, що якби давав це інтерв'ю для іміджу, то відмовився спілкуватися з росіянином та сказав би, що не розуміє його мови, пише 24 Канал.

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Репер заявив, що йому цікава авдиторія Юрія Дудя – росіяни. Очевидно, він не ставить у пріоритет українців та авдиторію таких українських інтерв'юерів як Маші Єфросиніної, Раміни Есхакзай чи Сергія Лиховиди.

Взагалі я людина, я працюю, я живу. Мені цікаво, цікавий ти як співрозмовник, цікава твоя авдиторія. У мене є позиція. Я повністю занурився в роботу на міжнародних ринках, я будую міжнародний холдинг. Це займає велику кількість часу. Тому настав час з'явитися і з тобою цікаво поговорити,

– розповів Потап.

Дудь зазначив, що українці не сприймуть позитивно інтерв'ю Потапа. Той відповів з розумінням, але зазначив, що українські політики й артисти у побуті часто не соромляться російської мови, а стають її противниками лише на публіку.

Продюсер вважає, що його інтерв'ю – спосіб донести проукраїнську позицію іншій аудиторії. Для цього він постійно використовує не тільки російську, але й інші мови.

"Я ж знаю українську мову, я володію, я українець. Коли потрібно донести проукраїнську позицію іншою мовою, я це роблю. Можу це робити російською, українською, іспанською, англійською. Наш президент це робить міністр закордонних справ це робив. Щоб донести іншій аудиторії проукраїнську позицію", – сказав Потап.