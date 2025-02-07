Про це вона розповіла у шоу NABARI, передає 24 Канал. Андраде попросили назвати найменш приємну людину в лейблі МОЗGІ Entertainment.
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Я не можу сказати, що він (Потап – 24 Канал) найменш приємна людина, але просто інколи мені було страшно. Я готувалась до розмов з ним або виходила зі сльозами після якихось переговорів,
– зізналась Мішель Андраде.
За словами артистки, конфлікти з колишнім продюсером виникали через те, що вони були дуже близькі. На думку співачки, Потап менш приємний, аніж Позитив, Надя Дорофєєва та учасники гурту Mozgi.
Хоча Мішель Андраде вже не працює з лейблом МОЗGІ Entertainment, але не виключає, що у майбутньому їхня співпраця може відновитися.
Мішель Андраде в шоу NABARI: дивіться відео онлайн
Мішель Андраде пішла з МОЗGІ Entertainment
- Нагадаємо, Мішель Андраде повідомила, що більше не працює з МОЗGІ Entertainment у 2022 році. У коментарі 24 Каналу співачка розповіла, що це рішення було взаємним.
- Артистка зізнавалася, що залишилася у нормальних стосунках з продюсеркою Іриною Горовою. А от з Потапом вона не спілкується. Ба більше, репер заблокував Андраде.
- Варто зазначити, що у червні 2023 року Ірина Горова розповіла, що лейбл МОЗGІ Entertainment отримав нову назву – Pomitni. Продюсерка більше не працює зі своїм ексчоловіком та вважає це рішення найкращим.