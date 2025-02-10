Потап решил полностью наплевать на свою репутацию и дал интервью пропагандисту Юрию Дудю. Он объяснил, что если бы давал это интервью для имиджа, то отказался общаться с россиянином и сказал бы, что не понимает его языка, пишет 24 Канал.

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Рэпер заявил, что ему интересна аудитория Юрия Дудя – россияне. Очевидно, он не ставит в приоритет украинцев и аудиторию таких украинских интервьюеров как Маши Ефросининой, Рамины Эсхакзай или Сергея Лиховиды.

Вообще я человек, я работаю, я живу. Мне интересно, интересен ты как собеседник, интересна твоя аудитория. У меня есть позиция. Я полностью погрузился в работу на международных рынках, я строю международный холдинг. Это занимает большое количество времени. Поэтому пришло время появиться и с тобой интересно поговорить,

– рассказал Потап.

Дудь отметил, что украинцы не воспримут положительно интервью Потапа. Тот ответил с пониманием, но отметил, что украинские политики и артисты в быту часто не стесняются русского языка, а становятся ее противниками только на публику.

Продюсер считает, что его интервью – способ донести проукраинскую позицию другой аудитории. Для этого он постоянно использует не только русский, но и другие языки.

"Я же знаю украинский язык, я владею, я украинец. Когда нужно донести проукраинскую позицию на другом языке, я это делаю. Могу это делать на русском, украинском, испанском, английском. Наш президент это делает, министр иностранных дел это делал. Чтобы донести другой аудитории проукраинскую позицию", – сказал Потап.