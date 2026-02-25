На Сумщине российский FPV-дрон убил спасателя, который возвращался домой с дежурства
- На Сумщине российский дрон попал в автомобиль спасателя Павла Колесника в результате чего он погиб.
- Павел Колесник работал пожарным с 1997 года, возвращался домой после дежурства, когда произошел инцидент.
На Сумщине 25 февраля в результате попадания российского дрона погиб работник ГСЧС Павел Колесник. Он работал пожарным с 1997 года.
Вражеский дрон попал в тот момент, когда он возвращался со службы. Об этом сообщили в МВД.
Что известно о трагической гибели?
На Сумщине, в Великописаревской общине, российский БпЛА попал в автомобиль спасателя, в результате чего работник ГСЧС погиб.
Павел Николаевич возвращался с дежурства, когда дрон попал в его машину. Он ехал домой после службы – службы, которой отдал почти всю свою жизнь,
– написал председатель Сумской ОВА.
Павел Колесник был пожарным 33-го государственного пожарно-спасательного поста 1-го государственного пожарно-спасательного отряда в Сумской области.
Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Колесника. Светлая память!
Другие трагические потери среди спасателей
На энергообъекте в Киеве погиб спасатель-верхолаз Александр Питайчук, сорвавшись с высоты 20 метров. Он был 31-летним работником Главного мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС.
Михаил Проценко, спасатель из Киевской области, погиб в результате обвала конструкций во время ликвидации последствий вражеского удара. После срочной службы в 2014 году Михаил подписал контракт и присоединился к ВСУ.