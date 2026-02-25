На Сумщине российский FPV-дрон убил спасателя, который возвращался домой с дежурства

На Сумщине 25 февраля в результате попадания российского дрона погиб работник ГСЧС Павел Колесник. Он работал пожарным с 1997 года.

Вражеский дрон попал в тот момент, когда он возвращался со службы. Об этом сообщили в МВД.

Смотрите также Ехали на ротацию: в Тернополе трагически погибли 2 спасателей ГСЧС

Что известно о трагической гибели?

На Сумщине, в Великописаревской общине, российский БпЛА попал в автомобиль спасателя, в результате чего работник ГСЧС погиб.

Павел Николаевич возвращался с дежурства, когда дрон попал в его машину. Он ехал домой после службы – службы, которой отдал почти всю свою жизнь,

– написал председатель Сумской ОВА.

Павел Колесник был пожарным 33-го государственного пожарно-спасательного поста 1-го государственного пожарно-спасательного отряда в Сумской области.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Павла Колесника. Светлая память!

Другие трагические потери среди спасателей